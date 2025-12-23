世界の冠動脈疾患向け薬剤コーティングバルーン市場の詳細分析：推進要因、トレンド、成長機会および予測（2026年～2035年）
冠動脈疾患向け薬剤コーティングバルーンに関する本レポートは、市場の構造、パフォーマンス、将来見通しを包括的に解説しています。本調査では、2020年から2025年までを過去期間として分析し、2025年～2030年および2035年（予測値）までの予測を提供しています。また、地域別の市場動向に加え、各地域における主要国の市場評価も行っています。
2025年における世界の冠動脈疾患向け薬剤コーティングバルーン市場規模は約0.4942十億米ドルに達し、2020年から2025年にかけて年平均成長率（CAGR）14.8％で成長しました。同市場は、2025年の0.4942十億米ドルから2030年には0.8207十億米ドルへと拡大し、この期間のCAGRは10.7％と予測されています。さらに2030年以降も成長は継続し、年平均成長率9.8％で推移し、2035年には市場規模が約1.3118十億米ドルに達すると見込まれています。
冠動脈疾患向け薬剤コーティングバルーン市場に参入する主要企業は、市場での競争力を強化するためにさまざまな戦略を展開しています。これには、新製品投入による事業運営の強化、市場展開を拡大するための追加的な規制承認の取得、そして製品ポートフォリオの拡充と多様化を目的とした継続的な製品開発への投資が含まれます。
新たな成長機会を最大限に活用するために、ビジネス・リサーチ・カンパニーは、冠動脈疾患向け薬剤コーティングバルーンメーカーに対し、冠動脈インターベンションにおける先進的な治療選択肢として、シロリムス溶出型薬剤コーティングバルーンの重要性を強調することを推奨しています。また、従来治療と薬剤コーティングバルーンを比較評価する臨床研究の拡充や、より幅広い病変に対応可能な次世代冠動脈用薬剤コーティングバルーン技術の開発を加速させることも提言しています。
冠動脈疾患向け薬剤コーティングバルーンとは：市場概要
冠動脈疾患（CAD）向け薬剤コーティングバルーン（DCB）は、経皮的冠動脈インターベンション（PCI）において、狭窄または閉塞した冠動脈を治療するために使用されるインターベンショナル心血管デバイスです。主な目的は、ステントなどの永久的なインプラントへの依存を抑えながら、冠動脈内の血流を回復させることにあります。薬剤溶出ステント（DES）やベアメタルステント（BMS）が動脈内に金属製の支持構造を残すのに対し、DCBは永久的な構造物を残さずに治療薬を血管壁へ直接送達します。この特性により、遅発性ステント血栓症や慢性的な炎症といったリスクの低減が期待されます。DCBは、DES、BMS、プレーンバルーン血管形成術（PBA）の代替または補完として使用されるほか、ハイブリッド治療、ステント内再狭窄、分岐病変、小血管病変などに特に適しています。
世界の冠動脈疾患向け薬剤コーティングバルーン市場における主要企業
二〇二四年において、上位十社は世界の冠動脈疾患向け薬剤コーティングバルーン市場全体の八一・九八％を占めました。ビー・ブラウン・メルズンゲンAGは、市場シェア一七・〇〇％で最大の競合企業となりました。その他の主要企業には以下が含まれます。
・ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション
・バイオトロニックSE・アンド・カンパニーKG
・コーディス・コーポレーション（メッドアライアンス）
・メリル・ライフサイエンシズ・プライベート・リミテッド
・アコテック・サイエンティフィック・ホールディングス・リミテッド
・メドトロニックplc
・ブルーセイル・メディカル
・オルバス・ナイチ・メディカル・カンパニー・リミテッド
・マイクロポート・サイエンティフィック・コーポレーション
配信元企業：The Business research company
配信元企業：The Business research company
