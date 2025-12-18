こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
バリュエンス、松田凌・北村優衣ダブル主演 “夢に敗れた男の再生”を描く、「なんぼや」オリジナルショートドラマ『MØnday』を公開
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するブランド買取専門店「なんぼや」は、オリジナルショートドラマ『MØnday』を制作し、本日12月18日（木）より当社公式SNSおよびYouTubeにて公開いたします。
このショートドラマでは、“夢に敗れた男の再生”というテーマのもと、松田凌さんが主人公を、北村優衣さんが「なんぼや」の買取スタッフとして、物語を温かく支える役どころを演じています。
なんぼやが掲げる「価値あるものを次の人へつなぐ」というコンセプトや、リユース・循環の大切さをより多くの方に身近に感じていただきたいという思いから、今回は通常取り扱うブランド品や貴金属とは異なるジャンルの商品を物語の軸に据えました。普段リユースやブランド品に馴染みのない方にも、“循環”や“リユースが持つ社会的価値”そのものを等身大で実感できるストーリーとなっています。
「価値あるものを次の人へつなぐ」ショートドラマの制作背景
「なんぼや」は、時計、バッグ、ジュエリー、貴金属、骨董・美術品などの買取を中心に、国内130店舗以上（※1）を展開するブランド買取専門店です。循環型社会の実現に取り組んできました。
今回のショートドラマは、“高級ブランド品”という既存の枠にとらわれず、より幅広い品物や思い出にも「循環」を通じて新たな価値があることを発信する挑戦です。従来のイメージを超え、モノやストーリーが次の誰かへと受け継がれていくプロセスにこそ本質的なリユースの価値があることを、多くの方に感じていただきたいと願っています。本作は、なんぼや公式YouTubeチャンネルや各種SNSでご視聴いただけます。
引き続きバリュエンスグループでは、多様な取り組みを通じてリユースの普及と循環型社会の実現に貢献してまいります。
※1 2025年8月末時点
■ショートドラマ概要
タイトル：「MØnday」
公開日：2025年12月18日（木）
出演：松田凌、北村優衣
URL：https://youtu.be/vDSFbGzshZ0
■出演者情報
松田凌
1991 年 9月13日生まれ、兵庫県出身。2012 年にミュージカル『薄桜鬼』斎藤一篇で初舞台・初主演を果たし、以降、舞台・映画・テレビと幅広く活躍。近年は、舞台『進撃の巨人 -the Musical-』や舞台『東京リベンジャーズ』シリーズ、KAAT×新ロイヤル大衆舎 vol.2『花と龍』、映画『追想ジャーニーリエナクト』、映画 江戸川乱歩没後60周年記念作品『RANPO WORLD』「３つのグノシエンヌ」などに出演。また、舞台『刀剣乱舞』心伝つけたり奇譚の走馬灯では座長を務めた。
北村優衣
1999年9月10日生まれ、神奈川県出身。2013年より芸能活動を開始。映画『シグナル100』『13月の女の子』やテレビドラマ『SEDAI WARS』『女子グルメバーガー部』に出演。『かくも長き道のり』で主演、『ビリーバーズ』ではヒロインを務め、毎日映画コンクール・スポニチグランプリ新人賞の女性部門にノミネート。テレビ・映画・バラエティと幅広く活躍し、『日立 世界ふしぎ発見！』ではミステリーハンターも務めた。
■なんぼやSNS
・YouTube：https://www.youtube.com/@nanboya4mega（＠nanboya4mega）
・Instagram：https://www.instagram.com/nanboya.official/（＠nanboya.official）
・TikTok：https://www.tiktok.com/@nanboyaofficial（＠nanboyaofficial）
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
