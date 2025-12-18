バリュエンス、松田凌・北村優衣ダブル主演 “夢に敗れた男の再生”を描く、「なんぼや」オリジナルショートドラマ『MØnday』を公開











北村優衣1999年9月10日生まれ、神奈川県出身。2013年より芸能活動を開始。映画『シグナル100』『13月の女の子』やテレビドラマ『SEDAI WARS』『女子グルメバーガー部』に出演。『かくも長き道のり』で主演、『ビリーバーズ』ではヒロインを務め、毎日映画コンクール・スポニチグランプリ新人賞の女性部門にノミネート。テレビ・映画・バラエティと幅広く活躍し、『日立 世界ふしぎ発見！』ではミステリーハンターも務めた。