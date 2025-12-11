こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】新作3種に加え、イチゴをはじめとした6日間限定ケーキが登場！クリスマスだけの多彩なラインナップ。クリスマス限定メニュー
販売期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗にて2025年12月20日(土)〜12月25日(木)の6日間、新作3種を含む全9〜10種類の“クリスマス期間限定ラインナップ”を販売いたします。6日間のみ販売する限定タルトに加え、期間中に全店で楽しめるメニューや、店舗ごとの限定タルトも登場します。
今年の新作は、イチゴやブドウなど全9種類のフルーツをふんだんに使用した「色とりどりのフルーツタルト〜ホワイトチョコ風味〜」、みずみずしいシャインマスカットとフリル状のなめらかなクリームを重ねた「シャインマスカットとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」と、和栗のマロンクリームをたっぷりと絞り上げた「クリスマスモンブラン」の3種類です。
そのほか、6種類のベリーを散りばめた「赤いフルーツのタルト〜リース仕立て〜」、大粒のフレッシュなイチゴが主役の「特選 静岡県産 “紅ほっぺ” のタルト〜ホワイトチョコ風味〜」など華やかで個性あふれるタルトが揃います。種類・サイズともに豊富なラインナップで、クリスマスだけの特別なひとときを彩ります。
※取り扱い商品および販売期間は店舗により異なります。
［ クリスマス限定メニュー概要］
【販売期間】 2025年12月20日(土)〜12月25日(木)
【販売形態】 期間中は予約不可、当日販売のみ。
【販売店舗】 キル フェ ボン全12店舗 ※取り扱い商品および販売期間は店舗により異なります。
（グランメゾン銀座/青山/東京ドームシティ店/東京スカイツリータウン・ソラマチ店/横浜/静岡/
浜松/名古屋栄/グランフロント大阪店/京都/福岡/仙台)
【開催時間】 各店舗の営業時間に準ずる （販売形態は店舗により異なります）
【関連URL】 https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_xmas_info.php
【公式 HP 】 https://www.quil-fait-bon.com/
※価格は全て税込み(8%)です。
※ケーキの取り扱いは店舗により異なります。
※全商品、期間中のホールケーキには限定のクリスマスプレートをお付けします。
〜全店共通メニュー〜
新作「色とりどりのフルーツタルト〜ホワイトチョコ風味〜」
販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉
色とりどりのフルーツとホワイトチョコを加えたカスタードクリーム、ミルク風味豊かなバターをたっぷり使用したパイ生地との絶妙な相性が楽しめるタルトです。
piece ￥1,393
Whole (25cm) ￥14,148 / (21cm) ￥10,951 / (17cm) ￥7,884/(13cm) ￥5,378
新作「シャインマスカットとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」
販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉
ミルク風味豊かなバターをたっぷり使用したパイ生地にホワイトチョコを加えたカスタードクリームを合わせ、パチンッとはじける果皮ごと楽しめるシャインマスカットと、雪のように真っ白なフリル状のクリームを飾りました。華やぐ季節にぴったりのタルトです。
piece ￥1,490
Whole (25cm) ￥15,120 / (21cm) ￥11,696 / (17cm) ￥8,413/(13cm) ￥5,734
「イチゴとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」
販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉
サクサクのパイと優しい甘みのホワイトチョコカスタードに、フリル状のクリームとイチゴをたっぷりと飾りました。赤と白のコントラストがクリスマスにぴったりのタルトです。
piece ￥1,674
whole (25cm) ￥16,956 / (21cm) ￥13,111 / (17cm) ￥9,428/(13cm) ￥6,415
〜店舗限定メニュー〜
「特選 静岡県産 “紅ほっぺ”のタルト〜ホワイトチョコ風味〜」
販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉
甘酸のバランスが良く、濃厚な味わいが特徴の静岡生まれの“紅ほっぺ”。そんな“紅ほっぺ”の中でも大粒で形の整ったものだけを厳選して作った、特選タルトです。ホワイトチョコを加えたカスタードクリームとたっぷりのクリーム、ふんわり軽いスポンジを組み合わせた、シンプルな味わいです。
piece ￥1,998
whole (25cm) ￥20,196 / (17cm) ￥11,210 / (13cm)￥7,614
※グランメゾン銀座、青山、東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台限定
「特選 福岡県産 “あまおう”のタルト〜ホワイトチョコ風味〜」
販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉
艶のある真っ赤な色合い、ジューシーで甘い大粒の果肉の“あまおう”をたっぷりと詰めたタルトです。ホワイトチョコ風味のカスタードとクリームの組み合わせが相性抜群です。
piece ￥1,998
whole (25cm) ￥20,196 / (17cm) ￥11,210 / (13cm)￥7,614
※名古屋栄、グランフロント大阪店、京都、福岡限定
新作「クリスマスモンブラン」
販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉
じっくりと焼き上げた栗とチョコレート入りのアーモンドクリームに、たっぷりのホイップクリームをドーム状に重ね、ヨーロッパが誇る名峰モンブランの美しい山脈をイメージした和栗のマロンクリームを絞りました。ホクホクとした栗とチョコレートの食感がアクセント、クリスマスにぴったりの白い雪を纏ったモンブランです。
piece ￥1,198
Whole (25cm) ￥14,601/ (17cm) ￥6,814
※東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台、福岡
グランフロント大阪店、京都限定
「赤いフルーツのタルト〜リース仕立て〜」
販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉
まろやかな酸味を感じるコクのあるクリームのタルトにシナモンをふり、6種のベリーをふんだんに飾った甘酸っぱいタルトです。リースのように飾られたフルーツがクリスマスにぴったりです。
piece ￥1,090
Whole (21cm) ￥8,942 / (17cm) ￥6,220
※グランメゾン銀座、青山、東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、グランフロント大阪店、京都、福岡限定
「クルミとチョコレートのタルト」
販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉
香ばしい歯ごたえのクルミと甘酸っぱい木イチゴを、口どけのよい風味豊かなクリームで包み込んだタルト。ビターチョコレートと木イチゴの組み合わせが好相性の、少し大人のクルミのタルトです。
piece ￥896
whole (25cm) ￥9,180 / (17cm) ￥5,151
※静岡、浜松、グランフロント大阪店、京都、福岡、仙台限定
「静岡県産 “きらぴ香”のタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」
販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉
静岡生まれの“きらぴ香”を使用した、イチゴの華やかな香りいっぱいのタルトをつくりました。サワークリーム入りのホワイトチョコカスタードに自家製ジャムを加え、大粒の“きらぴ香”で飾りました。たっぷりのイチゴとクリームの組み合わせは、何度でも食べたくなる味わいです。
piece ￥1,890
Whole (27cm) ￥15,336
※グランフロント大阪店、京都、静岡、浜松、福岡限定
「特選 “淡雪”のタルト」
販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉
降ったあと積もらずに消えてしまう「淡雪」の名の通り、ふわりと白みがかった淡いピンク色の“淡雪”。サクサクのパイとシンプルなババロアが、おだやかな酸味とやさしい甘みの“淡雪”を引き立てます。
piece ￥1,998
Whole (21cm) ￥16,200
※東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜限定
「クリスマスクラシックショコラ」
販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉
しっとりとした味わいのチョコレートケーキにフリルのクリームを飾った、クリスマスにぴったりのケーキです。甘酸っぱいフルーツとナッツが相性抜群です。
piece ￥928
whole (21cm) ￥7,614 / (15cm) ￥4,536
※静岡、浜松、京都、仙台限定
「ティラミス」
コクのあるマスカルポーネチーズ、コーヒーのほろ苦さ、キャラメル風味のクリーム、絶妙なハーモニーが口の中で広がります。
piece ￥799
Whole (25cm) ￥9,806 / (17cm) ￥4,611
※グランメゾン銀座、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、名古屋栄、浜松限定
「特選 白イチゴ“初恋の香り”のタルト」
種が赤く色づくと食べ頃の合図の白イチゴ。一粒で濃厚な香りとたっぷりの果汁、そんな白イチゴをふんだんに使用したタルトです。大きくひと口頬張るとやさしい甘みのババロアとバターたっぷりのパイ生地、そしてジューシーな白イチゴのハーモニーが口の中いっぱいに広がります。
piece ￥1,998
Whole (21cm) ￥16,200
※グランフロント大阪店限定
「輪花型 ミックスベリーのキャンドルナイトケーキ」
販売期間：12/20(土)限定販売
イチゴやフランボワーズ、ブルーベリーなど6種類のベリーでロウソクの灯火をイメージしたキャンドルナイトケーキです。ストロベリー風味のまろやかな酸味を感じるクリームとコクのあるチョコクリームが甘酸っぱいベリーと相性抜群です。
piece ￥1,198
Whole (25cm) ￥12,204
※東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台、福岡、グランフロント大阪店、京都限定
〜キル フェ ボンについて〜
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ＞
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00〜18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
