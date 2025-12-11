【キル フェ ボン】新作3種に加え、イチゴをはじめとした6日間限定ケーキが登場！クリスマスだけの多彩なラインナップ。クリスマス限定メニュー







































新作「クリスマスモンブラン」



販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉



じっくりと焼き上げた栗とチョコレート入りのアーモンドクリームに、たっぷりのホイップクリームをドーム状に重ね、ヨーロッパが誇る名峰モンブランの美しい山脈をイメージした和栗のマロンクリームを絞りました。ホクホクとした栗とチョコレートの食感がアクセント、クリスマスにぴったりの白い雪を纏ったモンブランです。



piece ￥1,198



Whole (25cm) ￥14,601/ (17cm) ￥6,814



※東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台、福岡



グランフロント大阪店、京都限定















「赤いフルーツのタルト〜リース仕立て〜」



販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉



新作「クリスマスモンブラン」販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉じっくりと焼き上げた栗とチョコレート入りのアーモンドクリームに、たっぷりのホイップクリームをドーム状に重ね、ヨーロッパが誇る名峰モンブランの美しい山脈をイメージした和栗のマロンクリームを絞りました。ホクホクとした栗とチョコレートの食感がアクセント、クリスマスにぴったりの白い雪を纏ったモンブランです。piece ￥1,198Whole (25cm) ￥14,601/ (17cm) ￥6,814※東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台、福岡グランフロント大阪店、京都限定「赤いフルーツのタルト〜リース仕立て〜」販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉









































「特選 “淡雪”のタルト」



販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉



降ったあと積もらずに消えてしまう「淡雪」の名の通り、ふわりと白みがかった淡いピンク色の“淡雪”。サクサクのパイとシンプルなババロアが、おだやかな酸味とやさしい甘みの“淡雪”を引き立てます。



piece ￥1,998



Whole (21cm) ￥16,200



※東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜限定











「クリスマスクラシックショコラ」



販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉 「クリスマスクラシックショコラ」販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉







しっとりとした味わいのチョコレートケーキにフリルのクリームを飾った、クリスマスにぴったりのケーキです。甘酸っぱいフルーツとナッツが相性抜群です。



piece ￥928



whole (21cm) ￥7,614 / (15cm) ￥4,536



※静岡、浜松、京都、仙台限定











「ティラミス」



コクのあるマスカルポーネチーズ、コーヒーのほろ苦さ、キャラメル風味のクリーム、絶妙なハーモニーが口の中で広がります。



piece ￥799



Whole (25cm) ￥9,806 / (17cm) ￥4,611



※グランメゾン銀座、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、名古屋栄、浜松限定



「ティラミス」コクのあるマスカルポーネチーズ、コーヒーのほろ苦さ、キャラメル風味のクリーム、絶妙なハーモニーが口の中で広がります。piece ￥799Whole (25cm) ￥9,806 / (17cm) ￥4,611※グランメゾン銀座、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、名古屋栄、浜松限定



















「特選 白イチゴ“初恋の香り”のタルト」



種が赤く色づくと食べ頃の合図の白イチゴ。一粒で濃厚な香りとたっぷりの果汁、そんな白イチゴをふんだんに使用したタルトです。大きくひと口頬張るとやさしい甘みのババロアとバターたっぷりのパイ生地、そしてジューシーな白イチゴのハーモニーが口の中いっぱいに広がります。



piece ￥1,998



Whole (21cm) ￥16,200



※グランフロント大阪店限定















「輪花型 ミックスベリーのキャンドルナイトケーキ」



販売期間：12/20(土)限定販売



イチゴやフランボワーズ、ブルーベリーなど6種類のベリーでロウソクの灯火をイメージしたキャンドルナイトケーキです。ストロベリー風味のまろやかな酸味を感じるクリームとコクのあるチョコクリームが甘酸っぱいベリーと相性抜群です。



piece ￥1,198



Whole (25cm) ￥12,204



※東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台、福岡、グランフロント大阪店、京都限定



〜キル フェ ボンについて〜











「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。



店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。 「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。







「特選 “淡雪”のタルト」販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉降ったあと積もらずに消えてしまう「淡雪」の名の通り、ふわりと白みがかった淡いピンク色の“淡雪”。サクサクのパイとシンプルなババロアが、おだやかな酸味とやさしい甘みの“淡雪”を引き立てます。piece ￥1,998Whole (21cm) ￥16,200※東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜限定しっとりとした味わいのチョコレートケーキにフリルのクリームを飾った、クリスマスにぴったりのケーキです。甘酸っぱいフルーツとナッツが相性抜群です。piece ￥928whole (21cm) ￥7,614 / (15cm) ￥4,536※静岡、浜松、京都、仙台限定「特選 白イチゴ“初恋の香り”のタルト」種が赤く色づくと食べ頃の合図の白イチゴ。一粒で濃厚な香りとたっぷりの果汁、そんな白イチゴをふんだんに使用したタルトです。大きくひと口頬張るとやさしい甘みのババロアとバターたっぷりのパイ生地、そしてジューシーな白イチゴのハーモニーが口の中いっぱいに広がります。piece ￥1,998Whole (21cm) ￥16,200※グランフロント大阪店限定「輪花型 ミックスベリーのキャンドルナイトケーキ」販売期間：12/20(土)限定販売イチゴやフランボワーズ、ブルーベリーなど6種類のベリーでロウソクの灯火をイメージしたキャンドルナイトケーキです。ストロベリー風味のまろやかな酸味を感じるクリームとコクのあるチョコクリームが甘酸っぱいベリーと相性抜群です。piece ￥1,198Whole (25cm) ￥12,204※東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台、福岡、グランフロント大阪店、京都限定〜キル フェ ボンについて〜

新作「シャインマスカットとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉ミルク風味豊かなバターをたっぷり使用したパイ生地にホワイトチョコを加えたカスタードクリームを合わせ、パチンッとはじける果皮ごと楽しめるシャインマスカットと、雪のように真っ白なフリル状のクリームを飾りました。華やぐ季節にぴったりのタルトです。piece ￥1,490Whole (25cm) ￥15,120 / (21cm) ￥11,696 / (17cm) ￥8,413/(13cm) ￥5,734「イチゴとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉サクサクのパイと優しい甘みのホワイトチョコカスタードに、フリル状のクリームとイチゴをたっぷりと飾りました。赤と白のコントラストがクリスマスにぴったりのタルトです。piece ￥1,674whole (25cm) ￥16,956 / (21cm) ￥13,111 / (17cm) ￥9,428/(13cm) ￥6,415〜店舗限定メニュー〜「特選 静岡県産 “紅ほっぺ”のタルト〜ホワイトチョコ風味〜」販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉甘酸のバランスが良く、濃厚な味わいが特徴の静岡生まれの“紅ほっぺ”。そんな“紅ほっぺ”の中でも大粒で形の整ったものだけを厳選して作った、特選タルトです。ホワイトチョコを加えたカスタードクリームとたっぷりのクリーム、ふんわり軽いスポンジを組み合わせた、シンプルな味わいです。piece ￥1,998whole (25cm) ￥20,196 / (17cm) ￥11,210 / (13cm)￥7,614※グランメゾン銀座、青山、東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台限定「特選 福岡県産 “あまおう”のタルト〜ホワイトチョコ風味〜」販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉艶のある真っ赤な色合い、ジューシーで甘い大粒の果肉の“あまおう”をたっぷりと詰めたタルトです。ホワイトチョコ風味のカスタードとクリームの組み合わせが相性抜群です。piece ￥1,998whole (25cm) ￥20,196 / (17cm) ￥11,210 / (13cm)￥7,614※名古屋栄、グランフロント大阪店、京都、福岡限定まろやかな酸味を感じるコクのあるクリームのタルトにシナモンをふり、6種のベリーをふんだんに飾った甘酸っぱいタルトです。リースのように飾られたフルーツがクリスマスにぴったりです。piece ￥1,090Whole (21cm) ￥8,942 / (17cm) ￥6,220※グランメゾン銀座、青山、東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、グランフロント大阪店、京都、福岡限定「クルミとチョコレートのタルト」販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉香ばしい歯ごたえのクルミと甘酸っぱい木イチゴを、口どけのよい風味豊かなクリームで包み込んだタルト。ビターチョコレートと木イチゴの組み合わせが好相性の、少し大人のクルミのタルトです。piece ￥896whole (25cm) ￥9,180 / (17cm) ￥5,151※静岡、浜松、グランフロント大阪店、京都、福岡、仙台限定「静岡県産 “きらぴ香”のタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」販売期間：12/20(土)〜12/25(木)〈6日間限定〉静岡生まれの“きらぴ香”を使用した、イチゴの華やかな香りいっぱいのタルトをつくりました。サワークリーム入りのホワイトチョコカスタードに自家製ジャムを加え、大粒の“きらぴ香”で飾りました。たっぷりのイチゴとクリームの組み合わせは、何度でも食べたくなる味わいです。piece ￥1,890Whole (27cm) ￥15,336※グランフロント大阪店、京都、静岡、浜松、福岡限定