カナダの缶詰瓶市場は、家庭での保存傾向の加速により、2033年までに3億3,847万米ドルに達すると予測
カナダの缶詰用瓶市場は着実な拡大が見込まれており、2024年の2億1,006万米ドルから2033年には3億3,847万米ドルに達すると推定され、2025年から2033年の予測期間中に5.61%の年平均成長率（CAGR）を記録します。この成長は、家庭での食品保存、持続可能な包装の選択、そして職人技が光る少量生産食品の人気が高まっていることを反映しています。
家庭での保存への関心の高まりが需要を後押し
カナダ全土で家庭での缶詰保存が再び活発化し、市場環境は大きく変化し続けています。消費者は、旬の食材の保存、自家製ソース作り、乾物保存、そして食品廃棄物の削減のために、缶詰用瓶を利用するケースが増えています。この新たな需要の高まりに加え、クリーンラベル食品や「農場から食卓へ」というライフスタイルへの意識の高まりも相まって、耐久性があり再利用可能な缶詰用瓶の需要が大幅に増加しています。
家庭菜園や裏庭農業の急増は、購買行動にさらなる影響を与えています。果物や野菜を自家栽培する多くのカナダの家庭は、新鮮な農産物を効率的かつ経済的に保存・保護する方法として、缶詰瓶を選んでいます。
持続可能性のトレンドが市場の勢いを強める
環境意識の高まりに伴い、カナダの消費者は、プラスチック包装に代わる持続可能な方法として、ガラス製の缶詰瓶を採用しています。ガラス瓶は再利用可能、リサイクル可能、そして無毒であるため、環境意識の高い家庭や中小企業にとって好ましい選択肢となっています。
地元のジャムメーカー、蜂蜜供給業者、ピクルス製造業者、惣菜販売業者などの職人的な食品生産者は、製品の見栄えを良くし、環境に優しい包装に対する消費者の期待に応えるため、高級ガラス製の缶詰瓶の採用をますます増やしています。
EコマースとDIY文化が市場リーチを拡大
デジタルプラットフォームの普及により、缶詰用瓶の普及が加速しています。Eコマース事業者は、趣味のユーザーからプロのユーザーまで、幅広いサイズの瓶、蓋、アクセサリーを提供しています。オンラインチュートリアル、DIYレシピ、そして食品保存に関するインフルエンサーの存在は、カナダ人が家庭での缶詰作りに挑戦するきっかけとなり、市場の成長をさらに加速させています。
さらに、小売業者やキッチン用品専門店は、機能性と美観の両方のニーズに応える、装飾用、エンボス加工、多目的用途の缶詰用瓶など、製品ラインを拡大しています。
市場セグメンテーションのハイライト
カナダの缶詰用瓶市場は、以下を含む多様な製品カテゴリーで構成されています。
ガラス製缶詰用瓶 - 再利用性、耐久性、食品安全性の高さから市場を席巻しています。
メイソンジャー - 食品保存、飲料の提供、工芸品の保存に広く使用されています。
特殊瓶 - 高級な職人技が光る製品や小ロット生産向けに設計されています。
広口と通常口径のバリエーション - 利便性と保存食品の種類に応じて消費者のニーズに応えます。
缶詰用瓶の汎用性は食品保存にとどまらず、ホームデコレーション、ギフト、パーティーイベント、カフェの特別プレゼンテーションなど、様々な用途で利用されています。
地域別インサイト：各州で堅調な成長
カナダの主要州すべてで缶詰用瓶の需要が高まっており、特に以下の州で需要が高まっています。
