『低損失材料』の市場、トレンド、用途別・材料種類別の10年間需要予測を掲載した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。有力企業分析や材料性能特性の製品別ベンチマーク評価もご覧いただけます。
2025年11月19日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「低損失材料 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年11月12日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「低損失材料 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Low-Loss Materials 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 357
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/low-loss-materials/1135
通信システムの高周波化が進むとともに伝送損失も大きくなるため、信号強度やシグナル・インテグリティを維持する上で低損失材料が不可欠となります。この材料は、ミリ波帯5Gや将来の6G、通信、車載用レーダーシステム、高速デジタル用途にとって必須です。本調査レポートでは、低損失材料需要を牽引する主な技術や応用分野を考察しながら、市場動向を客観的かつ包括的に分析しています。一次調査に基づき、業界動向に関する洞察を提供し、有力企業分析や重要な材料性能特性の製品別ベンチマーク評価もご覧いただけます。また、用途別と材料種類別の10年間需要予測も掲載しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334652&id=bodyimage1】
「低損失材料 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ 材料、有力企業
- 低損失有機積層板の概要
- 低損失有機材料：設計上の考慮事項
- 低損失熱硬化性樹脂：エポキシ系材料（FR-4やBTなど）
- 液晶ポリマー（LCP）
- PTFE
- 低損失材料の持続可能性： PTFE
- その他の有機材料：PPE、PPS、PBT、炭化水素など
- LTCC（低温同時焼成セラミックス）とセラミック
- ガラス
- 6G向け材料
■ 市販のPCB・RFコンポーネント向け低損失材料ベンチマーク評価
- 有機材料
- 無機材料
- 複合材料
- まとめ
■ 半導体パッケージングのトレンド
- AiP（アンテナ・イン・パッケージ）
- パッケージレベルでの低損失材料
- ウエハーレベルでの低損失材料
■ 5G/6G通信
■ 車載用レーダー
■ 高速デジタル
■ 予測
- 市場需要の10年間予測（用途別,周波数別,材料の種類別）
■ 企業概要
「低損失材料 2026-2036年」は以下の情報を提供します
- 市販品のベンチマーク評価（150製品を超えるIDTechExのデータベースを活用）
- 対象材料：PTFE、LCP、PPE、炭化水素、LTCC、セラミック、ガラス、6G向け材料
- 5G/6G、車載用レーダー、高速デジタルの主要トレンド
- 5G向けの材料種類と周波数帯（サブ6GHzとミリ波）：スマートフォン、基地局、顧客構内設備
- 車載用レーダーの材料種類と部品
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/low-loss-materials/1135
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ