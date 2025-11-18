機械式駐車設備の市場規模、シェア分析、成長およびメーカー（2025-2035年）
KD Market Insightsは、「機械式駐車設備市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年」というタイトルの市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づくビジネス判断を行うために役立ちます。この調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、そして市場攻略（GTM）戦略の理解を行いました。
機械式駐車装置の世界市場に関する 調査報告書によると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率17.9%を予測し、2035年末までに45億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は20.1億米ドルでした。
機械式駐車設備市場規模、シェア、成長ドライバー、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
機械式駐車設備市場は、都市化の進展、自動車保有台数の増加、駐車スペース不足といった要因により、世界的に大きな成長を見せています。機械式駐車システム（自動または半自動駐車システムとも呼ばれる）は、リフト、コンベヤー、パレットなどの機構を用いて、車両を多層構造内に自動的に収納・取り出しする仕組みです。
これらのシステムは、人口密度が高く、土地価格が上昇している都市部で特に普及しており、住宅施設、商業ビル、公共施設、交通拠点などでの導入が進んでいます。
スマートシティ、持続可能なインフラ、グリーンモビリティ推進も市場を後押ししています。機械式駐車ソリューションは、駐車場所を探す際のアイドリング時間や燃料の無駄を削減し、環境に優しい都市型移動に貢献します。さらに、AI監視、IoT統合、モジュール設計などの技術革新により、システムの効率、安全性、利便性が向上しています。
市場規模とシェア
世界の機械式駐車設備市場は、近年着実に成長しており、高密度住宅、商業施設、複合開発の増加が市場拡大を後押ししています。特にアジア太平洋地域での成長が顕著で、日本、中国、韓国などは都市部での混雑やスペース不足が長年の課題であることから、高い需要を示しています。
特に日本は、数十年にわたり自動駐車システムの世界的リーダーとして知られています。優れた工学技術と都市効率への強い関心により、回転式、昇降式、タワー型など多様な機械式駐車システムが公共・民間の施設に広く導入されています。日本政府は、都市インフラの最適化、持続可能な交通、自動化を支援する政策を進めており、市場導入率をさらに押し上げています。
ヨーロッパ、北米でも、スマートシティ化、高級不動産開発、環境意識の向上に伴い、機械式駐車設備への関心が高まっています。
成長ドライバー
急速な都市化と人口密度の上昇：車両保有台数が増加する都市部では、効率的な駐車インフラの需要が拡大。
都市部の土地不足：機械式システムは垂直空間を有効活用し、単位面積あたりの駐車容量を大幅に増加。
政府政策およびスマートシティプロジェクト：都市交通計画やインフラ近代化が自動駐車導入を促進。
サステナビリティと省エネ：アイドリング時間とスペース効率の改善により、低排出で持続可能な都市設計に貢献。
