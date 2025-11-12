日本公認心理師ネットワークが、2025年12月3日19時30分から21時30分まで、『グッドイナフ人物画知能検査 の 実施・評価と活かし方』でオンラインセミナーを開催します。

【内容】

この研修では、３歳～８歳６ヵ月までの子どもの発達段階を評価するための包括的な手法を実際に手を動かしながら学べます。このセミナーでは、ハンドブックと記録用紙を各１部ずつお手元に送付いたします。初心者の方でも安心して参加いただけます。グッドイナフ人物画知能検査は以下のような特徴があります。・言語反応を必要としない検査であるため、言葉を話せない児童、聴覚・言語・情緒面に障害がある児童にも実施可能である。・人物画を描く作業式知能検査なので、低年齢の児童でも抵抗なく取り組むこと可能である。・ほとんどの子どもは５分以内に描画を終えるため負担が少なく、ほかの心理検査へのウォーミングアップとしても使用することができる。初心者の方にとっても分かりやすい内容となっておりますので、ぜひご参加ください。※グッドイナフ人物画知能検査は、医科診療報酬保険点数80点（区分：Ｄ２８３ー１ 発達及び知能検査）となっております。

【講師】

安東大起（公認心理師・臨床心理士・兵庫県公認心理師会副会長）香川葉月（公認心理師・臨床心理士・兵庫県公認心理師会理事）

【イベント概要】

日時：2025/12/3 (水)19:30 - 21:30方法：オンライン開催参加費：16800円

【資料について】今回は資料ダウンロードサイトからの資料販売はありません。セミナー代金に資料代、ハンドブック代、記録用紙代を含めております。【申込締め切り】ハンドブックと記録用紙送付のために、お申し込みを11月25日（火）23:59で締め切らせていただきます。【キャンセルについて】ご都合がつかなくなった場合は、11月25日23:59までにキャンセルのご連絡をいただければ、参加費を返金いたします。検査用紙等確保の都合のため、11月26日00:00以降のキャンセルにつきましては、いかなる場合も返金はいたしかねます。あらかじめご了承ください。【注意事項】※公認心理師・臨床心理士・臨床発達心理士の資格をお持ちの方に参加を限らせていただきます。※ライブ配信のみです。見逃し配信はございません。カメラオン・実名でのご参加をお願い致します。※その他の検査のワークショップはこちらから↓https://second-tray-6e1.notion.site/10f125e2187f801080f8cd421d2ee878?pvs=4

https://peatix.com/event/4668831?utm_source=newscast&utm_medium=social&utm_campaign=first