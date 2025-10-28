お悔やみの気持ちを静かに伝える「心百合（こころゆり）」新発売

SGホールディングスグループで、電報サービス『VERY CARD』（https://www.verycard.net/）を提供している佐川ヒューモニー株式会社（本社：東京都江東区 代表取締役社長：田辺 正己）は、環境に優しく、お悔やみの気持ちを静かに伝える新しい電報「心百合（こころゆり）」を2025年10月28日より発売しました。本商品は、廃棄される食用不適米や備蓄用アルファ米をアップサイクルしてつくられた紙素材「kome-kami」を使用しており、環境への思いやりと心に寄り添うデザインを兼ね備えた、これまでにはなかった新しい電報です。



「心百合（こころゆり）」



■開発背景

「心百合（こころゆり）」は、故人を偲ぶ気持ちを静かに丁寧に届けたいという思いから誕生しました。控えめな佇まいで言葉そのものを大切にし、落ち着きのある紫を基調とした水彩表現と百合のモチーフで仕上げています。宗教や宗派を問わず幅広い場面で利用でき、ご葬儀やお通夜、法要や命日など故人を偲ぶ節目に寄り添うことを目指しました。廃棄米を活用した素材を用いることで環境配慮と感情表現の両立を実現。企業や団体からの弔電にふさわしい上品さを備えており、個人の方にもご利用いただける商品です。

■商品特徴

・環境に優しい素材

廃棄される食べられなくなったお米や備蓄用アルファ米をアップサイクルした「kome-kami（浮世絵ホワイト）」とFSC認証パルプを使用。環境配慮と社会的循環に貢献する紙素材を採用しました。

・静かな佇まいのデザイン

紫を基調とした水彩表現と百合モチーフで、宗教・宗派を問わず幅広く利用可能。言葉を主役に引き立てる落ち着きと温かみを両立させています。

・幅広い用途に対応

ご葬儀やお通夜、法要や命日、弔電に対応。個人だけでなく企業・団体からの弔電にもふさわしい上品な仕上がりです。

■商品概要

商品名 ：心百合（こころゆり）

発売日 ：2025年10月28日（火）

価格 ：個人 1,950円、法人 1,683円 （税込、メッセージ料・送料込）

販売方法 ：VERY CARD サイト（https://www.verycard.net/）にて販売

商品ページ ：https://www.verycard.net/special/kokoroyuri.html

「kome-kami」について

環境と社会の両面から持続可能性を支える新しい紙素材として注目されています。廃棄されるお米や備蓄用アルファ米をアップサイクルし、FSC認証パルプと組み合わせて製造された環境配慮型の素材で、化学薬品の代替やCO₂排出削減に貢献するとともに、古紙回収後も再生紙として循環できる設計を持ちます。さらに、江戸時代の知恵を現代に再構築して米を紙表面にコーティングすることで、鮮やかな発色と高い白色度を実現。売上の一部はフードバンクに寄付され、環境負荷低減と社会的循環の両立を目指しています。

■開発者コメント

「言葉を大切にしたい方のために、静かで温かみのある電報を目指しました。環境にも配慮した素材を用い、故人への想いを丁寧に届ける一枚です。」

＜会社概要＞

会社名 ：佐川ヒューモニー株式会社

本社所在地 ：東京都江東区新砂2-2-8

代表者 ：代表取締役社長 田辺 正己

URL ：https://www.humony.co.jp

事業内容 ：

1. インターネット等によるグリーティングカード、慶弔関連ギフト等通信販売事業

2. 特定信書便事業

3. 第一種貨物利用運送事業

○一般のお客さま向けサイト 『VERY CARD』：https://www.verycard.net

○法人企業さま向けサイト 『VERY CARD for business』：https://www.keicho.net

○高級電報ギフト 『みつぼし』：https://www.mitsuboshi-denpo.jp

○サステナブルなギフトサービス 『サステnaギフト』：https://sustaina.gift/