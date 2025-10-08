アンチブロック添加剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月01に「アンチブロック添加剤市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アンチブロック添加剤に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
アンチブロック添加剤市場の概要
アンチブロック添加剤市場に関する当社の調査レポートによると、アンチブロック添加剤市場規模は 2035 年に約 31億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の アンチブロック添加剤市場規模は約 17 億米ドルとなっています。アンチブロック添加剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アンチブロック添加剤の市場シェア拡大は、食品、医薬品、Eコマースなど、様々な業界におけるフレキシブル包装の需要増加によるものです。
世界の食料生産量は毎年着実に増加し続けており、フレキシブル包装ソリューションの需要も高まっています。これらの先進的な素材は、賞味期限の延長やサプライチェーンの最適化に重要な役割を果たし、食品の鮮度を維持し、世界中の市場に効率的に流通させることを可能にしています。
重要な焦点は、食品廃棄物の削減です。例えば、FAO（国連食糧農業機関）の報告によると、毎年25%以上の食品が廃棄されており、腐敗を防ぎ、物流効率を高める包装ソリューションの需要が高まっています。
アンチブロック添加剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/antiblock-additive-market/85828
アンチブロック添加剤に関する市場調査では、バイオベース及び再生可能化学物質の採用増加により、市場シェアが拡大すると予測されています。世界的な持続可能性目標の達成により、メーカーは従来の石油由来添加剤から再生可能及びバイオベースの選択肢を採用するよう促されています。当社の市場調査によると、包装及び工業用途全体でバイオベースの添加剤が強く求められています。
しかし、原材料価格の変動は、世界のアンチブロック添加剤市場の主要な成長要因となっています。この変動は、アンチブロック添加剤の長期的な価格戦略を困難にしています。さらに、物流の遅延や地政学的な不確実性は生産スケジュールをさらに混乱させ、サプライチェーンの不安定化をもたらし、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331353&id=bodyimage1】
アンチブロック添加剤市場セグメンテーションの傾向分析
アンチブロック添加剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アンチブロック添加剤 の市場調査は、製品タイプ別、エンドユーザー別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
アンチブロック添加剤市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-85828
製品タイプ別に基づいて、鉱物系アンチブロック添加剤、合成系アンチブロック添加剤、ポリオレフィン系アンチブロック添加剤に分割されています。このうち、鉱物系アンチブロック添加剤セグメントは、48%を超える売上高シェアで市場をリードすると予測されています。
