Champagne Bollinger、新製品「Special Cuvee 007 Limited Edition」を発表、 James Bond公式シャンパンとして45年以上の歴史を祝う





ロンドン、, 2025年10月2日 /PRNewswire/ -- Champagne Bollingerは、映画界で最も長く続くパートナーシップの一つへのオマージュとなる「Special Cuvée 007 Limited Edition」を発表します。この限定品は、Champagne Bollingerの代名詞であるSpecial Cuvéeと、大胆で紛れもない007スタイルを融合させ、James Bondの公式シャンパンとして45年以上の歴史を刻みます。



Champagne Bollinger Special Cuvée 007 Limited Edition



伝説的な提携は1979年の「Moonraker」で始まりましたが、Champagne Bollingerが初めて言及されたのは1956年の小説「Diamonds Are Forever」です。以来、このパートナーシップは半世紀近くにわたる唯一無二の歴史的コラボレーションへと発展しました。

Special Cuvée 007 Limited Editionは、James Bondの優雅さと神秘性を体現した洗練された黒のコレクターズボックスに収められています。シリーズの象徴的なオープニングシーケンスの催眠的な円から着想を得たボックス前面には、中央にBondのシルエットを配した印象的な金色の銃身モチーフが施され、世界中のファンが即座に認識する映画的なエンブレムとなっています。黒と金の豪華な配色は、繊細なメタリックエンボス加工によってさらに引き立てられています。 Bollingerの名称は金文字で誇らしげに刻まれ、世界的に認知された007ロゴは底部に配置されています。ボトル本体には首輪部分に象徴的な007のブランドロゴが施され、James Bondの不朽のスタイルに敬意を表するこの希少なリリースの真正性を強調しています。

「Champagne BollingerとJames Bondは、優雅さ、職人技、そして時代を超えた洗練性へのこだわりを共有しています」と、Champagne Bollingerのグローバルパートナーシップディレクター、Victoria Carfantanは述べました。「今回のリリースは、私たちの共有する歴史を祝うとともに、Bondファンとシャンパン愛好家の皆様に「The Champagne of James Bond」の味わいを堪能していただくための招待状でもあります。」

数量限定のSpecial Cuvée 007 Limited Editionは、愛好家やコレクターに映画史とシャンパン史の一片を所有する稀有な機会を提供します。

10月5日のJames Bond Dayを記念し、英国を代表する航空会社であるBritish Airwaysは、10月1日から5日までの全長距離路線において、Club World（ビジネスクラス）でBollingerのSpecial Cuvée 007 Limited Editionシャンパンを独占提供します。 また、長距離路線の全客室をご利用の顧客は、年末まで機内エンターテインメントで全作品が視聴可能な完全なボンド体験をお楽しみいただけます。

2025年は James Bond シリーズ「A View To A Kill」公開40周年の節目の年でもあり、二つの象徴的な名前の共有する歴史に新たな一章が加わります。Champagne Bollingerは本作で象徴的な登場を果たしています。Zorinのフランス邸宅でのパーティーでは、上流社会の雰囲気を醸し出すChampagne Bollingerが振る舞われ、映画ポスターにも描かれているように、James BondとStacey SuttonがChampagne Bollingerのボトルを共に楽しみます。Bond（ROGER MOORE）がZorinのフランス邸宅でStacey Sutton（TANYA ROBERTS）にChampagne Bollingerをグラスに注ぎます。JAMES BOND、および関連するJames Bondの著作権および／または商標は、London Operations LLCの独占的ライセンシーであるMetro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.により使用が認可されています。© 2025 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.



