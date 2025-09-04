低圧＆中圧ガス絶縁開閉装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（一次ガス絶縁開閉装置、二次ガス絶縁開閉装置）・分析レポートを発表
2025年9月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「低圧＆中圧ガス絶縁開閉装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、低圧＆中圧ガス絶縁開閉装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、世界の低圧＆中圧ガス絶縁開閉装置市場は2023年にUSD XXX百万規模と評価されており、2030年までにUSD XXX百万へと拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率（CAGR）はXXX％と見込まれ、電力インフラ整備やエネルギー需要の高まりを背景に、市場は安定した成長を続けています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
レポートでは、低圧＆中圧ガス絶縁開閉装置の産業チェーン全体の発展状況が整理されています。主な応用分野は以下のとおりです。
● 電力・公益事業分野：一次ガス絶縁開閉装置および二次ガス絶縁開閉装置が中心であり、電力供給の安定化や効率化に寄与しています。
● 輸送分野：鉄道や地下鉄、空港など大規模インフラで導入が進んでおり、コンパクト設計や高信頼性が求められています。
これらの分野における技術革新、特許、アプリケーション事例の動向が分析されており、今後の市場発展の方向性が示されています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別の市場分析では以下の特徴が示されています。
● 北米・欧州：政府の支援施策やエネルギー効率化政策、再生可能エネルギー導入に伴い、安定した市場成長が見られます。消費者の認知度の向上も後押し要因となっています。
● アジア太平洋地域：特に中国が世界市場を牽引しており、旺盛な国内需要、政策支援、強固な製造基盤により市場の中心となっています。日本、韓国、インドでも送配電インフラの近代化が進んでいます。
● 南米・中東・アフリカ：インフラ投資やエネルギー需要増加を背景に今後の成長ポテンシャルが高い地域と評価されています。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートは市場を包括的に理解するため、以下の分析枠組みを採用しています。
1. 市場規模・セグメンテーション：販売数量（Units）、収益、タイプ別（一次・二次ガス絶縁開閉装置）および用途別（電力・公益事業、輸送、産業用途）の市場シェアを算出。
2. 産業分析：政府規制、技術革新、消費者嗜好、産業構造など広範な要因を分析し、成長ドライバーと課題を整理。
3. 地域分析：各地域のインセンティブ、インフラ整備状況、経済環境を考慮し、市場機会とリスクを明確化。
4. 市場予測：今後の需要動向、成長率予測、新たな市場トレンドを提示。
________________________________________
企業・消費者・技術分析
主要企業として、ABB、Siemens、Mitsubishi、Fuji Electric、Schneider、Hyundai、Eaton、Hitachi、Nissin Electric Co., Ltd.、Ouyue、Henan Pinggao Electric、HICO America （Hyosung Corporation）、Huatech、XD Groupが挙げられています。
各社の財務実績、製品ポートフォリオ、戦略的提携、技術力を分析することで、競争力の源泉を明らかにしています。消費者分析では、電力安定供給に対するニーズや輸送分野における安全性・信頼性の要求が強調されています。技術面では、省スペース設計や耐環境性能、メンテナンス性の向上が今後の競争力を左右すると予測されています。
