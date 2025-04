「niko and ...」がブランドアンバサダー北村匠海と清原果耶出演のキャンペーンムービーを2025年4月24日（木）公開！

株式会社アダストリア

株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、2025年4月24日(木)より、俳優の北村匠海さんと清原果耶さんが出演するキャンペーンムービーを特設サイトと「niko and ...」公式YouTubeチャンネル及び全国の「niko and ...」店舗にて公開いたします。

今回のキャンペーンムービーのテーマは「それぞれの小さな旅」。北村さんと清原さんにサブキャストを加えた4名が、日常の中で少しいつもと違う行動をとることで、思いがけない新しいものに出会うまさかの出会いの様子を描いています。期待通りではなく、予想外の出会いによって意外な「にあう」が見つかるというストーリーを通して、「niko and ...」のブランドキャッチコピー“であうにあう”というメッセージを表現しました。

楽曲は、奥田民生さんの名曲「さすらい」を、永野亮さん、岩崎優也さん、かめがいあやこさん、室田夏海さんの4名がマイクリレーをしながら合唱スタイルで歌い上げ、ここでしか聞けない「さすらい」を楽しめます。

北村匠海さんと清原果耶さんのインタビュー動画とメイキング動画も、4月24日(木)より公式YouTubeで公開いたします。

■特設サイト:niko and ... 2025 CAMPAIGN 「旅のリレー」

https://www.nikoand.jp/2025campaign/deauniau2025

■niko and ... 2025 CAMPAIGN MOVIE について

動画では北村匠海さん、清原果耶さんの他、野内まるさん(マチコ)、齋藤礼さん(ミノル)を含めた4名が、それぞれのいつもの日常の中で素敵な何かとの「まさかの出会い」を果たします。予想外の新たな出会いに心躍る様子は、イラストレーターのエビアヤノさんによるイラストで表現。いつも通りの日々の中で、いつもとは違う選択をしてみることを「小さな旅」ととらえ、誰もが経験し得る、毎日にちょっとした刺激や新鮮さが生まれる瞬間を描きました。

また、4名それぞれの15秒のムービーは、独立していながらも、4本連続で再生すると、映像も音楽もシームレスにつながる新感覚リレームービーとしても、みなさまに新しい出会いをお届けします。

■niko and ... 2025 CAMPAIGN MOVIE 詳細

(1)「旅のリレー」 -マチコの旅- 篇 15秒

マチコ:いつもの店でいつものじゃないものを頼む。ちょっとした旅

行きつけのカレー屋で、風変わりな新メニュー「スーパーレッドカレー」に目がいき、注文するマチコ。一口頬張ると、未知の味に驚き笑顔に。

マチコ:旅先で出会ったこいつとは一生付き合うだろう

―冒険したい場所は、自分の中にある。であうにあう 「niko and ...」

偶然同じ店にいた北村さんが、店を出ていく。

■niko and ... 2025 CAMPAIGN MOVIE「旅のリレー」 -マチコの旅- 篇 15秒

https://youtu.be/8FvUhqhOf7U

(2)「旅のリレー」 -北村の旅- 篇 15秒

普段の道を歩く北村さん。いつも素通りしていた狭い路地に足を踏み入れると、目の前に大きなモンスターの影が…

北村:普段素通りしてた路地に初潜入。小さな旅の始まり

実際に待ち受けていたのは、かわいい子犬。「カイザー」という意外な名前に笑顔をこぼし、記念写真を撮ります。

―予想は、裏切られるのを待っている。であうにあう 「niko and ...」

偶然通りかかった清原さんが、路地を横切る。

■niko and ... 2025 CAMPAIGN MOVIE「旅のリレー」 -北村の旅- 篇 15秒

https://youtu.be/0jWyTL6x-oI

(3)「旅のリレー」 -清原の旅- 篇 15秒

ふと立ち寄ったレコード屋。不思議なデザインのジャケットに惹かれ、1枚のレコードを手に取ります。

清原:100回は通った道にある、1回も入ったことのない店。求心力高めのジャケットに遭遇。新しい世界

店員(ミノル)にセンスをほめられ、照れ笑い。嬉しそうに店を後にします。

―自分にサプライズを仕掛けましょう。であうにあう 「niko and ...」

■niko and ... 2025 CAMPAIGN MOVIE「旅のリレー」 -清原の旅- 篇 15秒

https://youtu.be/59k3QD3DLNA

(4)「旅のリレー」 -ミノルの旅- 篇 15秒

レコード屋でのアルバイトを終えたミノル。帰路の途中に行列のラーメン屋を見つけます。

ミノル:初めて行列とやらに並んでみようと思う。約20分の旅の始まり。え…なんかアツくね?

目線の先に、ホッピングで街を進むおじさんの姿が。ミノルの気持ちも飛び跳ねます。

―すべての出会いが、まさかの出会い。であうにあう 「niko and ...」

ミノルがラーメン屋を後にすると、お店の前で、まさかの偶然の出会いが。。。

■niko and ... 2025 CAMPAIGN MOVIE「旅のリレー」 -ミノルの旅- 篇 15秒

https://youtu.be/hB9czxNBAio

<公開日>2025年4月24日(木)

<公開場所>「niko and . . . 2025 CAMPAIGN 旅のリレー 特設サイト」及び「niko and ...」公式YouTubeチャンネルにて公開

<尺数>15秒

(5)「旅のリレー」 篇 Long ver.

登場人物4名が、日常の「小さな旅」の中で新たな出会いを果たす様子を、リレー形式で描くロングバージョンも公開。

北村:今日

清原:なんとなく

北村・清原:自分と出会える気がした

最初の舞台はとあるカレー屋。北村さんがカウンターでカレーを食べているところに、常連のマチコがやってきます。今日は冒険して、いつもとは違うメニューを選んだマチコ。そのおいしさに思わず立ち上がり、新たな出会いに幸せそうな表情を浮かべます。

お会計をしてカレー屋を出た北村さん。帰り道、普段は素通りしていた路地に心惹かれ、初潜入を試みます。そこで出会ったのはかわいらしい子犬。そのとき、北村さんが子犬を撫でながら自撮りをしている様子を見つつ、奥の道を通り過ぎる清原さんの姿が。

清原さんは、いつも通る道にあるレコード屋に初めて入店。気になったレコードを手に取ると、その様子を見ていた店員のミノルに声を掛けられます。初めての経験にはにかみながら、レコードを購入し店を後にする清原さん。

アルバイトを終えたミノル。帰り道、行列ができているラーメン屋に初めて並んでみることを決意します。並んでいる間、ホッピングで飛び跳ねながら移動しているおじさんに出会い、心を掴まれた様子。

ミノルがラーメン屋を後にした直後、ラストシーンでは、お店の前でまさかの偶然の出会いが。。。

北村・清原:であうにあう 「niko and ...」

■niko and ... 2025 CAMPAIGN MOVIE「旅のリレー」 -long ver.

https://youtu.be/eQUbo-utxuE

<公開日>2025年4月24日(木)

<公開場所>「niko and . . . 2025 CAMPAIGN 旅のリレー 特設サイト」及び全国の「niko and ...」にて

<尺数>118秒

■出演者プロフィール

北村匠海(きたむら たくみ)

東京都出身。2008年に映画「DIVE!!」で映画デビュー、2011年には4人組バンド「DISH//」を結成。映画「君の膵臓をたべたい」で第41回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。近年の出演作にドラマ「仰げば尊し」「名探偵ステイホームズ」「星降る夜に」「アンチヒーロー」、映画「さくら」「明け方の若者たち」「とんび」「東京リベンジャーズ」「法廷遊戯」「悪い夏」がある。また、2025年度前期NHK連続テレビ小説「あんぱん」が3月31日より放送中。

清原果耶(きよはら かや)

大阪府出身。2015年NHK連続テレビ小説「あさが来た」で俳優デビュー。

2021年度前期、連続テレビ小説「おかえりモネ」にヒロインとして出演。映画「護られなかった者たちへ」で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞。舞台「ジャンヌダルク」で読売演劇大賞杉村春子賞を受賞。近年では、映画「青春18×2 君へと続く道」「碁盤斬り」に出演。また、2024年10月期ABCテレビ日曜ドラマ「マイダイアリー」に主演。映画「片思い世界」が2025年4月4日に公開。待機作として、Netflixシリーズ「イクサガミ」が2025年11月に配信予定。

野内まる(のうち まる)

俳優。2002年生まれ 神奈川県出身。

モデルとして活動後、映画「遠くへいきたいわ」(団塚唯我監督、2021年)で主演に抜擢され俳優デビュー。映画「アンダーニンジャ」(福田雄一監督)、ドラマ2025年1月期日曜劇場「御上先生」などの話題作への出演が続いている。

齋藤礼(さいとう れい)

2002年2月12日生まれ。長野県出身。

主な出演作にドラマ「恋愛革命」(ABC)、「秘密 THE TOP SECRET」(カンテレ)、「1122 いいふうふ」(Amazon Prime Video)、映画「お嬢と番犬くん」、映画「端くれ」などがある。

■「さすらい」作詞・作曲

奥田民生(おくだ たみお)

1965年広島生まれ。1987年にユニコーンでメジャーデビュー。1994年にシングル「愛のために」でソロ活動を本格的にスタートさせ、様々なアーティストとのコラボレーションや、プロデューサーとしての才能もいかんなく発揮。バンドスタイルの「MTR&Y」、弾き語りスタイルの「ひとり股旅」、宅録スタイルのDIYアナログレコーディング「カンタンカンタビレ」、お出かけレコーディングYouTube企画「トツゲキ!オートモビレ」など活動形態も多岐にわたる。その独自の活動でリスナーのみならずミュージシャンからも愛されている。2024年10月21日よりソロ活動本格始動から30周年を迎え、LIVE Blu-ray 「ソロ30周年記念ライブ「59-60」@両国国技館」をリリース。2025年2月には吉川晃司との新ユニット「Ooochie Koochie」(オーチーコーチー)を結成。互いに今年還暦を迎え、故郷である広島県・広島グリーンアリーナ公演を皮切りに日本武道館2days公演まで、全国7箇所8公演となる全国ツアーを開催する。

■イラスト

エビアヤノ

イラストレーター。1993年生まれ 福岡県出身。

イラストレーションコンペ、 第19回TIS公募入選。2020年よりInstagramにて活動開始。日常からのイメージをユーモラスに表現する。

■キャンペーン情報

全国の様々な場所で展開される「○○○であう」を見つけて撮影・投稿して賞品が当たる『であうにあう』キャンペーンを実施します。

<『であうにあう』 プレゼントキャンペーン>

■期間:2025年4月24日(木)10:00~5月23日(金)23:59

■賞品:「niko and ...」旅にあう雑貨 詰め合わせ

■当選人数:抽選で25名様

■参加方法:スマホやカメラでご自身が見つけたニコアンドの「○○○であう」の写真を撮影し、Xに「#であうにあう」「#nikoand」の2つを付けて投稿。

※詳細は特設サイトをご確認ください。

https://www.nikoand.jp/2025campaign/deauniau2025

■商品情報

特設サイトでは、北村匠海さん・清原果耶さん、野内まるさんと齋藤礼さんの4名が着こなす、「niko and ...」の初夏の最新スタイリングを掲載します。(商品価格は税込表記です。)

アソートスカシシャツ ブラック:6,000円(税込)

USAコットンTシャツ オフホワイト:3,500円(税込)

ライトドライイージーパンツ オリーブ:7,000円(税込)

4ポケットベルトショルダーバッグ ブラック:4,400円(税込)

ストラップサンダル ブラック:4,400円(税込)

アート柄クラフトベスト(ショートタイプ) アイボリー:7,000円(税込)

スーピマ2WAYタンクトップ アイボリー:2,500円(税込)

リネンコットンロットカーゴパンツ カーキ:7,500円(税込)

フラワーモチーフショルダーバッグ ブラック:4,500円(税込)

キリカエベルトスニーカー ミックス:6,990円(税込)

メタルバブルイヤリング イエロー:1,320円(税込)

ハートトップネックレス:1,870円(税込)

プレミアムローンギャザーシャツ ブルーストライプ:6,000円(税込)

FINEリネンステッチジャンパースカート ブラック:10,500円(税込)

メタリック2WAYショルダーバッグ ホワイト:4,500円(税込)

ドライタッチイージーケアシャツ ライトグレー:6,000円(税込)

USAコットンTシャツ オフBD:3,500円(税込)

ライトデニム5ポケットワイドパンツ ブラック:7,500円(税込)

WポケットZIPショルダーバッグ オリーブ:5,940円(税込)

ナイロンワッペンシシュウキャップ グレー:2,970円(税込)

カットオフジャーマントレーナー ホワイト:5,940円(税込)

■niko and ... について

「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。

そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国145店舗展開(2025年3月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> http://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

https://www.instagram.com/nikoand_official/

■アダストリアグループについて

アダストリアグループは、45以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール&メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/adastria_official/