タレントのＭＥＧＵＭＩが、最新姿が話題を呼んでいる。

２３日までに自身のインスタグラムを更新し、「釜山で行われたＧＬＯＢＡＬＯＴＴＡＷＡＲＤＳにて ＠ａｃａ＿ｇ．ｏｔｔ『ラヴ上等』がベストリアリティー＆バライティー賞を受賞いたしました」（原文ママ）などとつづり、サーモンピンクのドレス姿を披露したＭＥＧＵＭＩ。６月６日の投稿から、これまでのセンター分けのロングヘアからあご下ラインのミディアムヘアにばっさりと切って、ガラリと印象が変わった姿を見せている。

ワンショルダーで肩やデコルテまわりを大胆に露出し、裾のスリットからは美脚がちらり。フォロワーからは「ボブも鬼可愛」「黒髪と艶肌の美しさにうっとりです」「この衣装と髪形といい完璧」「めーーーーちゃくちゃきれい」「お似合いです かわいいです」と絶賛する声が寄せられている。

現在４４歳のＭＥＧＵＭＩは、５月５日の投稿で「「実は４０代に入ってから、１年に１キロずつ体重が増え、気がつけば４年で＋４ｋｇに」と明かし、本の出版を目標に「４ヶ月で−４ｋｇ」のダイエットに成功したことを報告。その姿が「くびれ！綺麗」「ええ女やな」と反響を呼んでいた。