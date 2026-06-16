Photo by 鈴木千佳

8月23日に東京・吉祥寺のRinky Dink StudioおよびWARPで開催される新興国産ギター＆ベースメーカーにスポットを当てた展示会＆ライブイベント＜PLAY CATCH -village-＞に、田渕ひさ子の出演が発表された。

＜PLAY CATCH -village-＞は、世界的にも評価の高い国産ギター／ベースブランドや個人工房、ルシアーが全国から集結する新イベントで、会場となるRinky Dink Studioではスタジオを一棟貸し切り、来場者が気になる楽器を大音量で試奏できる環境が用意される。田渕ひさ子は、ギターマガジンとの連動企画として事前に募集した質問へ回答するトークセッションに参加し、NUMBER GIRLの代表曲「透明少女」のギター演奏も披露する予定だという。

出展メーカーには、Ibuki Guitars、Caramel’s Guitar Kitchen、962 woodworks、Curious InstrumentS、Gombo Bass Guitars、Shikagawa Guitars & nou Wood Guitars、GTI、Sera Sound Products、Natelico Guitars、Euphorealなどが名を連ねる。全国各地の個性豊かなブランドが集まり、新たな楽器との出会いの場となりそうだ。また、機材アクセサリー関連ではCASIO TONEBOOK & DIMENSION SHIFTER、tatsuta Titanium Parts、tsundrum_chan、ブルース工房ピックアップ、Marinkoらが出展。楽器本体にとどまらない多彩な展示も予定されている。

ライブハウスWARPでは、田渕ひさ子のほか、ナツメ ユウキ × なおk × Takuma Sato、チセツナガラ、革命メロイック、上田カズアキ、Lisa13+Min、Dennis Lwabuらが出演。ライブパフォーマンスに加え、さまざまなテーマによるトーク企画も実施される。イベントでは展示販売やライブだけでなく、来場者とメーカー、ミュージシャンが直接交流できる機会も創出。さらに、プロミュージシャンによる委託フリーマーケットの実施も計画されているという。

＜PLAY CATCH -village-＞