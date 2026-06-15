「ファッションセンターしまむら」で話題の「競走馬グッズ」が１３日、受注生産販売で再販が開始。受注期間は２１日の２３時までとなる。

６日に「競走馬をモチーフにしたアイテム」として発売した商品が“一瞬で”売り切れ、７日には、「予想を上回る反響をいただき、完売」となったため、しまむらパーク（オンラインストア）にて受注生産販売で再販が発表され、「神対応」などと話題になっていた。

１１日のＸでは「６／１３（土）しまむらパーク（オンラインストア）にて、競走馬をモチーフにしたアイテムの受注生産販売での再販が決定しました！」という告知とともに、有名競走馬の顔などがプリントされた商品の画像を掲載。馬の種類は、オルフェーヴル、ディープインパクト、ミュージアムマイル、トウカイテイオー、ナリタブライアン、サイレンススズカの６頭。名馬のイラスト入りのメンズＴシャツ、メンズトートバッグ、メンズパスケースがある。これらすべての商品が税込み１０００円台と、お手頃価格だ。

この投稿には、「受注生産にして頂いて本当に嬉しいです。しまむらさん、本当にありがとう」「わあああああ テイオーが居る！？！？」「オルフェにディープ、スズカまで！このメンツの再販はアツすぎる！受注生産だから争奪戦にならず確実に推し馬グッズが手に入るの神すぎる」「競走馬モチーフの再販、とても魅力的ですね ディープインパクトやトウカイテイオーなど名馬そろいでファンにはたまりません」など喜びの声が寄せられている。