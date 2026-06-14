キャットタワーの上で遊んでいた猫ちゃんの光景が面白いと、78万再生を超えて注目を集めています。キャットタワーの最上段で遊んでいた猫ちゃん。すると自分のしっぽが気になってしまったようで…？予想外の体勢になってしまう猫ちゃんの光景が、「脚力凄すぎ」「電車の中なのに笑っちゃいましたｗ」と、投稿を見た人に笑顔を届けています。

【動画：キャットタワーの一番上で『逆さまになっていた猫』→目の前に『紐』が現れた結果…爆笑の展開】

自分のしっぽに夢中なねこはち君

Instagramアカウント『真とねこはち』に投稿されたのは、自分のしっぽに夢中になってしまった猫ちゃんの光景。ある日、キャットタワーの一番上に登って遊んでいた茶白猫のねこはち君。板に開いた丸い穴に頭を入れて、逆さまの体勢になって遊んでいたそう。

すると目の前には、ゆらゆらと揺れる自分のしっぽが。ねこはち君はしっぽの動きが気になるのか、穴の中に前足を入れてしっぽを掴もうとし始めたのでした。

しっぽに気を取られて宙づりに…！

自分のしっぽが気になって、穴の中から手を伸ばしたねこはち君。すると次の瞬間…ねこはち君は、後ろ足だけで体重を支えることになってしまいました。後ろ足をパカッと開いて踏ん張ってみるものの、立派な体を後ろ足だけで支えるのは少し厳しかったようです。

ねこはち君は「あっ」というような表情を見せると、上半身を浮かせたまま一瞬立ち止まったそう。どうやら、このままでは落ちてしまうことに気がついたのでしょう。

しかし、そこは運動神経抜群の猫ちゃん。とっさに近くにあった柱に前足を引っ掛けて、なんとか落ちる寸前でバランスを保つことに成功したのでした。

今度は目の前に紐が現れて…

なんとか柱を掴んで落下を阻止したねこはち君は、数秒前の失敗にもめげず、再びしっぽに狙いを定め始めたそう。すると、今度は柱に巻き付いていた爪とぎ用の紐がねこはち君の前足に当たり、ねこはち君の目の前に現れたのでした。

突然目の前に細くて長い紐が現れたねこはち君は、紐へ興味が移ってしまったご様子。自分の置かれている状況も忘れて、目の前にある紐に飛びついてしまったのでした。

その結果…ねこはち君を支えていた後ろ足はするりと穴を抜けてしまい、ねこはち君は下の段に落下。とっさに受け身をとったものの、キャットタワーから落ちてしまったねこはち君は、どこか恥ずかしそうに走り去っていくのでした。

ねこはち君の衝撃的な体勢を見た人からは、「出だしから無謀すぎるｗ」「落ちるってわかってるのに紐への興奮が制御できないの可愛すぎ」「このままだと落ちると気付いた時の顔がたまらない」と、温かい笑いが寄せられることに。

Instagramアカウント『真とねこはち』では、そんな天真爛漫なねこはち君と飼い主さんの、平和な日常の光景が投稿されていますよ。

ねこはち君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「真とねこはち」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。