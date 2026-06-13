GAN（岩田剛典）アンセムソングの新曲「RISE NOW」のMV公開！音源の先行配信もスタート

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三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーであり、ソロアーティストとしても活動するGAN（岩田剛典）が、新曲「RISE NOW」を配信リリースし、MVも公開した。

■最後まで立ち上がる不屈の精神を臨場感あふれるロングテイクで表現

新曲「RISE NOW」は、困難のなかでも何度でも立ち上がる意志を込めたアンセムソングで、7月1日に発売されるダブルAサイドシングル「Who‘s Next / RISE NOW」のリード曲。

レノボ・ジャパン合同会社による日本独自キャンペーン「技術がゲームを変える。」の新TVCM「技術がゲームを変える。」篇ののために書き下ろした。

日本発のサッカー漫画、アニメとして金字塔を打ち立てた『キャプテン翼』とコラボレーションしたCMは現在全国オンエア中。

MVは、最後まで立ち上がる不屈の精神を臨場感あふれるロングテイクで表現した内容になっている。

■リリース情報

2026.06.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「RISE NOW」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Who’s Next / RISE NOW」

■関連リンク

「Who’s Next / RISE NOW」詳細はこちら

https://www.universal-music.co.jp/iwata-takanori/news/2026-05-31/

GAN（岩田剛典）OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/310?m=bemyguest

https://www.universal-music.co.jp/iwata-takanori/

三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE

https://jsoulb.jp/