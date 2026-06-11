この夏、待望の初コラボ！　【サーティワン×VIS】ポップでカラフルな特別コレクションが登場

ジュンが運営する「VIS（ビス）」は、「サーティワン アイスクリーム」とのコラボアイテムを、「VIS」各店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて販売開始しました。

■この夏、待望の初コラボ！

同コラボレーションでは、サーティワンのフレーバーから着想を得た、ポップでカラフルな特別コレクションを展開。

カラフルにはじける世界観と、夏らしい軽やかさを表現した全5型をラインアップ。身にまとうだけでシーズンムードを高め、夏の装いに彩りと高揚感を添えます。

今年の夏をもっと楽しく、日常のスタイリングに自然と溶け込みながら、遊び心あふれるデザインと心ときめく夏ならではのアイテムを提案します。

⚫︎「31 ICE CREAM × VIS SPECIAL COLLABORATION」特設ページ：https://www.junonline.jp/special/31collaboration_26SS/?utm_campaign=d-260605_BR31&utm_medium=referral&utm_source=prtimes.jp

■ITEM LINE UP

◇【夏気分を高める、シーズンムードたっぷりのラタン風ポーチチャーム】





【サーティワン アイスクリーム×VIS】ラタン風アイスポーチチャーム

価格：4,389円

カラー：Green・Pink

サイズ：Free

品番：BVZ76200

https://www.junonline.jp/vis/product/accessory/charms/BVZ76200?cc=35

◇【フレーバーを表現した、つい食べたくなるようなポップなカラーニット】

【サーティワン アイスクリーム×VIS】フレーバーカラーネップニット

価格：6,589円

カラー：Off white・Ecru・Light green

サイズ：Free

品番：BVM76210

https://www.junonline.jp/vis/product/tops/knit-sweater/BVM76210?cc=15

◇【コーデの主役になる、爽やかで遊び心のあるロゴTシャツ】





【サーティワン アイスクリーム×VIS】アソートプリントTシャツ

価格：5,489円

カラー：Sumi-micro・White type・White type

サイズ：Free

品番：BVM76200

https://www.junonline.jp/vis/product/tops/tshirt-cutsew/BVM76200?cc=11

◇【涼しげでポップなカラーが可愛い華やかなヘアバンス】





【サーティワン アイスクリーム×VIS】マーブルバンス

価格：2,959円

カラー：Beige・Green・Pink

サイズ：Free

品番：BVZ76220

https://www.junonline.jp/vis/product/hair-accessory/barrette/BVZ76220?cc=63

◇【サーティワンの人気フレーバーの魅力を閉じ込めた、遊び心たっぷりのエポチャーム】





【サーティワン アイスクリーム×VIS】エポチャーム

価格：2,189円

カラー：Yellow green・Green

サイズ：Free

品番：BVZ76210

https://www.junonline.jp/vis/product/accessory/charms/BVZ76210?cc=34

夏のお出かけの気分を高めてくれそうなアイテムの数々。ぜひ今年の夏はサーティワン アイスクリームコラボと一緒に過ごしてみてはいかがでしょうか。

（エボル）