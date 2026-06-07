MIESROHE×NEW ERA®初コラボ！大人の洗練スタイルを叶える限定アイテム登場

ファッション性と機能性を兼ね備えたアイテムを提案する「MIESROHE（ミースロエ）」から、世界的ヘッドウェアブランド「NEW ERA®（ニューエラ）」との初コラボレーションが実現しました。今回登場するのは、都会的で洗練された雰囲気を纏うキャップとタンクトップの2型。シンプルながらも細部にこだわりが詰まったデザインで、大人の女性の日常に自然と溶け込むアイテムに仕上がっています。2026年7月上旬の発売に先駆け、6月3日（水）よりオンラインにて予約受付がスタートしています。

NEW ERA®との初コラボが実現

今回のコラボレーションでは、MIESROHEらしいミニマルな美学とNEW ERA®の高い機能性を融合。ブランドのコンセプトでもある「機能性とモードの共存」を体現したコレクションとなっています。

特に注目したいのは、ロゴを前面に出さない控えめなデザイン。主張しすぎないからこそ、さまざまなコーディネートに取り入れやすく、普段使いからお出かけまで幅広く活躍してくれます。

また、MIESROHEが敬愛する建築家ミース・ファン・デル・ローエの思想を反映したディテールにも注目です。洗練されたデザインの中に、ブランドの哲学がしっかりと息づいています。

バナナ・リパブリックのサステナブルなヨーロピアンリネンコレクションに注目

撥水仕様のキャップで快適に

【MIESROHE｜NEW ERA®】キャップ

価格：8,360円（税込）

NEW ERA®の人気モデル「9THIRTY™」をベースに採用したコラボレーションキャップです。

柔らかな被り心地に加え、撥水機能を備えたリップストップ素材を使用。軽やかな透け感があり、春夏シーズンにもぴったりな仕上がりです。最大のポイントは、背面に施された刺繍。

“der liebe gott steckt im detail（神は細部に宿る）”

という言葉がデザインされており、MIESROHEらしい知的でモダンな雰囲気を演出しています。

フロントにロゴを入れないことで、カジュアルになりすぎず、大人の女性でも取り入れやすい上品なキャップに。ブラック（BLK）はモードな印象、ベージュ（BEG）は柔らかくナチュラルな印象で楽しめます。

カラー：BLK／BEG（サイズ：Free）

主役級のカップインタンクトップ

【MIESROHE｜NEW ERA®】カップインタンクトップ

価格：9,900円（税込）

シンプルながら存在感のあるカップインタンクトップも見逃せません。

カラーはこなれ感たっぷりのCGRY（チャコールグレー）。フェード加工が施されており、ヴィンテージライクな雰囲気が魅力です。

背面には今回だけの別注刺繍をデザイン。後ろ姿まで抜かりなくおしゃれを楽しめる一枚となっています。

さらにカップイン仕様なのでインナー選びに悩まず着用できるのも嬉しいポイント。シャツやジャケットのインナーとしてはもちろん、1枚で着てもサマになるため、夏のワードローブで活躍してくれそうです。

カラー：CGRY（サイズ：Free）

まとめ

MIESROHEとNEW ERA®による初のコラボレーションは、機能性だけでなく大人の女性が取り入れやすい洗練されたデザインが魅力です。

カラー展開はキャップがBLK・BEGの2色、タンクトップがCGRYの1色。価格はキャップ8,360円（税込）、カップインタンクトップ9,900円（税込）です。

細部までこだわり抜かれた特別なコレクションは、日常のスタイリングをワンランクアップしてくれるはず♡発売前の予約期間中にぜひチェックしてみてください。