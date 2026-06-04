初夏の到来！泉南ロングパークにて「平井 大」の世界へ誘うビーチフェスが開催！

シンガーソングライター 平井 大 主催のビーチフェス「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026」は、大阪のファンの熱い願望と泉南市のバックアップもあり、泉南ロングパークでの開催は今年で3回目を迎えます。自然体であたたかな歌声と、ウクレレやギター、そしてバンドとのセッションが奏でる音楽は、”海やリゾート”を連想する愛に満ち溢れた、ピースフルな世界へと誘います。平井 大が夏の訪れをお届けする、初夏のビーチフェスを初めてでも楽しめるDAY1をリポートします。

「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026」泉南ロングパーク

泉南ビーチにて5月9日10日と2日間の開催で、約４万人の来場者が訪問。ライブだけでなく、開演前から一日通して遊べるのがフェスの魅力！

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新発売HIPPERS THE BEACH TRIP Turfy Dog

2026年5月4日発売！「THE BEACH TRIP」マスコットキャラクターの”HIPPERS THE BEACH TRIP Turfy Dog”身近なアイテムを可愛らしくデコレーションしてくれる癒しアイテム！

カラーバリエーションは全6色

Turfy Dogのカラーバリエーションは全6色、どのカラーが出るかは、開けてのおたのしみ♪ フィギュアのお腹部分は、貼り剥がし可能な吸着シートがついているので、スマホなどに付けてお出かけのお供に。

フェス会場限定アイテム

Tシャツやタオルなど様々なアイテムが用意されており、会場限定のタオルは必須！大阪会場限定のタオルは海や空をイメージするようなタイダイブルー、イベントに訪れた記念としてリピーター続出の人気アイテムです。

夏のオシャレアイテムにもぴったり

フェスだけでなく、日常にも取り入れやすいオシャレでユニセックスなデザインは、夏ぴったりのハワイアンテイストで気持ちもパッと明るくなります。

フードエリアも充実

平井 大がブランドアンバサダーを務める、「REED’S」。 1987年にアメリカで生まれたクラフト・ジンジャービア、海の家のような外観と笑顔の似合うスタッフさんがお出迎え。

爽快感のあるクラフト・ジンジャービア片手に乾杯♪

ゲームエリアではグッズ

賑やか装飾にもテンションがあがる、ゲームエリア、成功するとオリジナルグッズがもらえます。この日も行列ができる人気ぶりでした。

無料のウォーターステーションも完備

会場では、無料のウォーターステーションが完備！持参のボトルにボタンを押すだけで無料で天然水がもらえます。ペットボトルの削減でSGDsの取り組みに参加しながら、熱中症対策もバッチリ！

「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026」 千葉会場・大阪会場で約8万人を動員

6月に続けて開催される、平井 大が1人で、シンプルかつピュアに音楽を届ける弾き語りライブ『THE SOLO TRIP 2026』は３ヶ所での開催が決定。初開催となる、九州での佐賀・唐津、東北での宮城・七ヶ浜、３ヵ所目は後日発表予定。

イベント詳細

『HIRAIDAI presents THE SOLO TRIP 2026』

佐賀・虹の松原海⽔浴場 東の浜

佐賀県唐津市東唐津4丁目

2026年6月6日(土)

OPEN 14:00 / START 16:00

宮城・七ヶ浜町菖蒲田海水浴場

宮城県宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜

2026年6月20日(土)

OPEN 14:00 / START 16:00

※チケットはエリア指定であり、座席のご用意はございません。

REGULAR AREA：11,000円

※詳しくは、公式ホームページをご覧ください。