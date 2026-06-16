サーティワンとキットカットがまたまたコラボ🍨 チョコ尽くしのアイスケーキでハッピーな時間をシェアしよ♡



サーティワンと「キットカット」のコラボアイスケーキが誕生！ 2026年6月17日から数量限定で販売されるのは「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ 〜made with KITKATⓇ〜」です。

アイスとチョコのドッキングだなんて、嫌いな人はいないのでは!? 家族や友達とみんなで楽しくシェアしましょっ♪

【仕上げにキットカットを飾って】

今回発売されるのは、2023年に好評を博したコラボフレーバー「ハッピーブレイクタイム 〜ⅿade with KITKATⓇ〜」を使ったアイスクリームケーキ。

ミルクとビターの2種類のチョコレートアイスクリームにサクッサク食感の「キットカット」が入ったフレーバーのアイスに、チョコレートホイップを絞り、チョコレートシロップと小さな丸い「キットカット」がたくさんトッピングされているんです。

最後に、付属の「キットカット」を自由に飾ったら完成！ この仕上げのアレンジがさらなるスペシャル感を高めてくれそうっ。

【数量限定なのでお早めに】

チョコ尽くしの贅沢なアイスクリームケーキは、自分で楽しむのはもちろん、パーティーやお誕生日に用意したり、手土産として持って行ったりなどにもおすすめ。

サイズは4号（直径約14cm×高さ約5cm）で価格は3500円です。なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにどうぞ！

なお、コラボフレーバーのみの「ハッピーブレイクタイム 〜ⅿade with KITKATⓇ〜」も発売中。こちらはシングル・レギュラーサイズで420円です。

冷たくて甘〜い夏のご褒美デザートは、サーティワンで手に入れるのが正解かも……！

※本文中の価格はすべて税込みです。

※KITKAT及びキットカットはネスレグループの登録商標です。

参照元：サーティワン 公式サイト、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい(c)Pouch

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