ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「これ本気…？ 夫の裏垢ヤバすぎじゃない!?」SNSはやっていないと言… 「これ本気…？ 夫の裏垢ヤバすぎじゃない!?」SNSはやっていないと言っていた夫のアカウト発見！ 妻が怒りに変わった瞬間 「これ本気…？ 夫の裏垢ヤバすぎじゃない!?」SNSはやっていないと言っていた夫のアカウト発見！ 妻が怒りに変わった瞬間 2026年6月16日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夫がDMで女の子とやりとりしていた…これは見過ごせませんよね。娘もいるのに、他人の写真を使って女の子に近づこうとしていた夫の行動には、ドン引きです。妻がついに動き出した、その作戦がどんな展開を生むのでしょうか？>>【まんが】夫の裏アカを発見しました(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫の裏アカを発見しました 「離婚しましょう」嫁に善意を押し付ける無神経な夫とは…もう夫婦でいられない！【ノンデリ義父がしんどい Vol.9】 “普通の家庭”のはずだった…でも築けた家庭はどうだった？核心を突かれて言葉を失う【夫から脱却できますか？ Vol.169】