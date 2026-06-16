エクセルのひんやり朝UVが限定登場！夏のメイク崩れ対策に注目

夏は汗や皮脂によるメイク崩れが気になる一方で、エアコンによる乾燥も気になる季節。そんな夏特有の肌悩みに寄り添う限定アイテムとして、『エクセル』から朝用スキンケアUVクリーム「デイスキンコンフォート ハイドレーティング」が登場しました。ひんやりとした心地よい使用感とたっぷりのうるおいで、メイク前の肌を快適に整える注目の新作。毎朝のスキンケア時間を爽やかに変えてくれる限定アイテムの魅力をご紹介します。

夏限定のひんやりUVクリームが登場

「デイスキンコンフォート ハイドレーティング」は、美容液・クリーム・UVカット・化粧下地の4役を兼ね備えた朝用スキンケアUVクリームです。

化粧水の後に使うだけで朝のスキンケアが完了する手軽さが魅力。冷感成分*1を配合し、メイク前の肌をひんやりと整えながら、さらっとみずみずしいジェルクリームが肌に心地よくなじみます。

SPF31 PA++で紫外線対策もでき、皮脂崩れ防止パウダーin2、毛穴ぼかしパウダーin3を配合。夏場のメイク崩れやヨレを防ぎながら、なめらかな肌へ導きます。

さらに浸透型ビタミンC4に加え、グリシルグリシン5、アゼライン酸誘導体*6を限定配合。うるおいを与えながら肌を整え、日中もみずみずしい状態をキープします。

香りはベルガモット＆ユーカリ。冷蔵庫で冷やして使うこともでき、暑い朝のスキンケアタイムをより快適に演出してくれます。

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夏のメイク前にうれしい機能が満載

夏は皮脂分泌が増えやすく、メイク崩れが起こりやすい季節です。「デイスキンコンフォート ハイドレーティング」は、水分不足による皮脂バランスの乱れに着目して開発されました。

水分感たっぷりのジェルクリームが肌へうるおいを届け、保水力をサポートする膜を形成。日中も肌のうるおいを守り続けます。

また、べたつきを抑えながら肌表面をつるんと整えるため、ファンデーションのノリもアップ。朝のメイクを美しく仕上げたい方にもぴったりです。

パッケージは、大理石の質感と水面のきらめきを組み合わせた限定デザイン。夏の朝の澄んだ空気感を表現した上質な見た目で、毎日のスキンケア時間を少し特別なものにしてくれます♪

デイスキンコンフォート ハイドレーティング＜限定＞



SPF31 PA++

さらっとみずみずしいジェルクリーム

ベルガモット＆ユーカリの香り

デイスキンコンフォート



SPF32 PA++

しっとりやわらかいクリーム

ベルガモット＆ユーカリの香り

朝の2STEPケアでさらに快適に

エクセルでは、朝用化粧水「デイスキンウェイキング」との併用もおすすめしています。

「デイスキンウェイキング」は190mL、1,980円（税込）。浸透型ビタミンC4、ナイアシンアミド、乳酸、3種のセラミド9を配合し、メイク前の肌をなめらかに整える朝用スキンローションです。

化粧水でうるおいを与えた後、「デイスキンコンフォート ハイドレーティング」でうるおいを守ることで、水分と油分のバランスを整えた理想的な朝ケアが完成します。

*1 メントール

*2 マイカ、ヒドロキシアパタイト、酸化亜鉛、ジメチコン、シリカ

*3 ジメチコン、（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー

*4 パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ（保湿）

*5 ジペプチド－１５（保湿）

*6 アゼロイルジグリシンＫ（保湿）

*7 角層まで

*8 セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP

*9 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP

まとめ

夏のメイク崩れ対策とスキンケアを同時に叶えたい方にぴったりの「デイスキンコンフォート ハイドレーティング」。

ひんやりとした使用感とみずみずしいジェルクリームが、暑い季節の朝を快適にサポートしてくれます。

2026年6月2日よりエクセル公式オンラインショップとAmazonで先行販売中。数量限定アイテムなので、気になる方は早めにチェックしてみてください♡