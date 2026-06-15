『映画ちいかわ』公開記念グッズが7．10登場！ 「ちいかわらんど」ほかポップアップなどで順次発売
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズが、7月10日（金）から、全国の「ちいかわらんど」店舗ほか、公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE」、「映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズ」などで順次発売される。
【フォト特集】ちいかわやセイレーンたちの新グッズを写真で一気にチェック！（全174枚）
■おなじみキャラが大集合
今回登場するのは、ちいかわたちおなじみのキャラクターをはじめ、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』に登場するセイレーンや島二郎をデザインした新作グッズ。
例えば本作で初登場となるセイレーンの“からいお顔”と“ふつうのお顔”の2種類から選べる「マスコット」や、存在感抜群の「どっしりおすわり島二郎ぬいぐるみ」のほか、“人魚のうろこ”をモチーフにしたお守りやクセサリーポーチなど、個性豊かなキャラクターたちや作品の魅力を詰め込んだアイテムが並ぶ。
また、腰蓑と花冠を着けたちいかわ、ハチワレ、うさぎたちをあしらった「人魚の島のリゾートバッグ」や「吸水ボトルタオル」といった夏のおでかけにぴったりなラインナップも勢ぞろい。
さらに、対象店舗では購入金額に応じたノベルティプレゼントとして、「おかおバッジ」（全4種）、トレーディングカード（全6種）、「ミニうきわ」（全1種）をそれぞれ配布予定。詳しい詳細は公式サイトをチェックしてほしい。
【フォト特集】ちいかわやセイレーンたちの新グッズを写真で一気にチェック！（全174枚）
■おなじみキャラが大集合
今回登場するのは、ちいかわたちおなじみのキャラクターをはじめ、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』に登場するセイレーンや島二郎をデザインした新作グッズ。
また、腰蓑と花冠を着けたちいかわ、ハチワレ、うさぎたちをあしらった「人魚の島のリゾートバッグ」や「吸水ボトルタオル」といった夏のおでかけにぴったりなラインナップも勢ぞろい。
さらに、対象店舗では購入金額に応じたノベルティプレゼントとして、「おかおバッジ」（全4種）、トレーディングカード（全6種）、「ミニうきわ」（全1種）をそれぞれ配布予定。詳しい詳細は公式サイトをチェックしてほしい。