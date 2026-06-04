【漢字クイズ】「晦ます」はなんて読む？姿を隠すことです！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「晦ます」はなんて読む？ 「晦」は、日常生活ではなかなか使用しない漢字です。 もっともよく見かける単語は「大晦日（おおみそか）」ではないでしょうか。 「晦ます」と書いた場合は、なんと読むかご存じですか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「くらます」でした。 どこに行ったかわからないことを「行方をくらます」と言いますよね。この「くらます」の漢字表記が「晦ます」です。居場所がわからないようにすることのほかに、「ごまかす」という意味もあります。類語は、隠す・遮るなどです。 「晦」は音読みでは「カイ」、訓読みでは「つごもり」とも読みます。月が出ず暗いことを意味し、そこから1ヵ月の末日を指すようになりました。 太陽暦が採用されている現代では、月の満ち欠けとカレンダー上の1か月は対応していません。そのため、なぜ月が出ないことが月末に結びつくのか、今の感覚ではピンとこないですよね。お月様と1か月の関係を表す「晦」は、太陰暦の名残りを感じる漢字です。 みなさんは分かりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部