15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤ä¤Ä¤¤¥Õ¥§¥¹¤Ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù½é¹ßÎ×¡ÖÁêÅö¤Ê³Û¤ò¤Í¡ª¡×
¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¤Ä¤¤¤¤¤Á¤í¤¦¡Ê51¡Ë¡¢¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤é¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎSpotify O¡Ýnest¤Ç¡¢º£Ç¯15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖYATSUI FESTIVAL! 2026¡×¡Ê6·î20¡Á21Æü¡Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ï½ÂÃ«¤Î³Æ½ê¤Ç²»³Ú¡¢¤ª¾Ð¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²øÃÌ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÅÔ»Ô·¿¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£º£Ç¯¤Ï10²ñ¾ì11¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë250ÁÈ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤¬½é»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Î¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤Ä¤¤¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ä¤¤¥Õ¥§¥¹¤ËÂçÊÑ¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÉ÷¤Î¤¦¤ï¤µ¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¤¦¤«¤¬¤¤¤ò¤¿¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤´ËÜ¿Í¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÁê»×Áê°¦¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Å·¸ù¤Ï¡Ö¤ä¤Ä¤¤¥Õ¥§¥¹¤Ï¤Ï¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤è¤·¡¢¤ä¤ë¤¾¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¹ñ²È¸µ¼ó¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ëÅ·¸ù¡£½Ð±éÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ä¤¤¤Ï¡ÖÁêÅö¤Ê³Û¤ò¤Í¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ä¤¤¥Õ¥§¥¹¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Î¥®¥ã¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£Á´°÷¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥®¥ã¥é¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢Ë¤«¤Ê²û»ö¾ð¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡©¡¡²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£