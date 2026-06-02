一般社団法人日本音楽事業者協会（会長・瀧藤雅朝、略称＝音事協）が主催する「令和のヒットメーカーを探せ！作詩コンテスト」の表彰式が2日、東京・千駄ケ谷の同協会で行われた。

音事協は文化芸能の質的向上を図り、国民生活の向上に寄与することなどを目的に、1963年（昭38）に設立された。

音楽プロダクションの組織で、数多くのアーティストを抱えている。その声に乗せて、人々の心にメッセージ（歌）を届け、歌謡界を活性化したいとの思いから、同コンテストを初めて開催した。

昨年10月から2カ月間の募集で、全国から実に計2171作品（演歌・歌謡曲部門1215作品、J−POP部門956作品）の応募があった。

審査の結果、レコード会社テイチクエンタテインメントの元社員の仲間（なか・あいだ）氏（78）が書いた「日本全国百歳音頭」がグランプリを獲得した。

＜歌詞＞ハアー 今日の日本はどなたのおかげ 胸を張りなよ 皆の衆

高齢者に向けた応援歌である。

仲氏は「最近のお年寄りは元気がない。なので、100歳まで頑張って、元気で歩くぞという思いで書きました」と話した。

テイチク時代は宣伝一筋だった。「氷雨」を日野美歌にカバーさせ、ヒットに導いた。

川中美幸のテイチク移籍に尽力し、「ふたり酒」の大ヒットにつなげた。

ただ、当時のレコード会社の社員は作詞、作曲の創作活動は厳禁だった。

コンテストに応募したのは今回が初めてという。

仲間はペンネームで本名は山中明氏。「舟木一夫さんが大好きで、舟木さんは『仲間（なかま）』を歌ってきた。仲間ほど大切なものはないという意味を込めてペンネームにしました」と話した。

関係者によると、すでにレコード会社から問い合わせが入っているという。

音事協では来年以降も実施したいとしている。

受賞作品は以下の通り（敬称略）。なお、都合により、表彰式に出席できなかった受賞者もいる。

▼グランプリ 「日本全国百歳音頭」（仲間）

▼準グランプリ 「『希望』という名のバスに乗れ」（山中博之）「大馬鹿野郎」（吉津佳風）

▼佳作 「夜啼き鳥」（落合博章）「男と呼ばれた女です」（鈴木こういち）「スマイル＆ピース」（山中博之）「裏町食堂」（高橋サンゴ）

▼奨励賞 「Fortune」（星合優衣）「LOVIN， YOU」（輝石ヤコマ）「半分歌」（宮櫛麗楓）

【笹森文彦】