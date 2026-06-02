【付録】見た目以上の収納力！ ANNA SUI mini「2wayクロワッサンバッグ」が付いてくる！ 『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』が6月5日発売
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』（宝島社）の「2wayクロワッサンバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月5日に発売される『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』（税込4389円）。付録として、「2wayクロワッサンバッグ」が付いてきます。
服のアクセントにもなるくしゅっとした素材感が特徴のクロワッサン型バッグです。蝶の刺繍と立体パーツが華やかさをプラスし、アンティークゴールドのロゴプレートがおしゃれなアクセントに。体に沿うきれいなラインで、持つだけでコーデをぐっと引き立ててくれます。サイズはタテ21×横35cm（約）で、内側はオリジナルのフラワープリント＆ポケット付きの凝った作りです。
最長89cmのストラップは自由自在に長さ調節ができ、肩掛けにも斜め掛けにも対応。500mLペットボトルが横に入るゆとりある作りなので、見た目以上の収納力があります。親子でも使えるサイズ感で、デイリーのおでかけからお出かけシーンまで幅広く活躍してくれる一点です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』の「2wayクロワッサンバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月5日に発売される『ANNA SUI mini 2wayクロワッサンバッグBOOK』（税込4389円）。付録として、「2wayクロワッサンバッグ」が付いてきます。
クロワッサン型×蝶の刺繍が華やか！くしゅっとした素材感がおしゃれ
服のアクセントにもなるくしゅっとした素材感が特徴のクロワッサン型バッグです。蝶の刺繍と立体パーツが華やかさをプラスし、アンティークゴールドのロゴプレートがおしゃれなアクセントに。体に沿うきれいなラインで、持つだけでコーデをぐっと引き立ててくれます。サイズはタテ21×横35cm（約）で、内側はオリジナルのフラワープリント＆ポケット付きの凝った作りです。
肩掛け＆斜め掛けの2WAY！500mLペットボトルも入る見た目以上の収納力
最長89cmのストラップは自由自在に長さ調節ができ、肩掛けにも斜め掛けにも対応。500mLペットボトルが横に入るゆとりある作りなので、見た目以上の収納力があります。親子でも使えるサイズ感で、デイリーのおでかけからお出かけシーンまで幅広く活躍してくれる一点です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)