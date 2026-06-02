ローラ、美ボディ全開のビキニ姿 “プチ夏休み”満喫ショットに「健康的なスタイルに憧れ」「手脚が長すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】モデルのローラが6月1日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳モデル「レベチな美ボディ」素肌開放のビキニ姿
ローラは、「千葉でプチ夏休み」と報告し、屋外の岩場でのプライベートショットを投稿。細かなアニマル柄が施されたグレーのビキニ姿で岩場に寝そべる様子や黒のビキニで岩壁をバックにしたショットなどを披露しており、美しいボディラインやスラリとした美しい脚が際立っている。
「新潟に東京から車で戻ろうと思ったら、突然お友達の所に寄りたくなって、千葉に遊びにいったよ」と「プチ夏休み」について記しており「夜虫の声を聴きながら眠りにつく布団の上。鳥のさえずりで起きる朝」と旅先でのリラックスした日常についてもつづっている。
この投稿には「スタイルレベチ」「健康的なスタイルに憧れ」「手脚が長すぎる」「笑顔もボディも眩しいほど輝いてる」「レベチな美ボディ」「自然体なローラが大好き」「夏の女神」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳モデル「レベチな美ボディ」素肌開放のビキニ姿
◆ローラ、ビキニショットで美ボディを披露
ローラは、「千葉でプチ夏休み」と報告し、屋外の岩場でのプライベートショットを投稿。細かなアニマル柄が施されたグレーのビキニ姿で岩場に寝そべる様子や黒のビキニで岩壁をバックにしたショットなどを披露しており、美しいボディラインやスラリとした美しい脚が際立っている。
◆ローラの投稿に反響
この投稿には「スタイルレベチ」「健康的なスタイルに憧れ」「手脚が長すぎる」「笑顔もボディも眩しいほど輝いてる」「レベチな美ボディ」「自然体なローラが大好き」「夏の女神」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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