　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月2日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　72(　　　72)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　97(　　　97)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　11(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 830(　　 830)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　35(　　　35)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1566(　　1566)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　55(　　　55)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1951(　　1003)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 499(　　 449)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 134(　　 108)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 56215(　 30185)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 724(　　 376)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　34(　　　24)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 687(　　 383)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　39(　　　33)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 35423(　 18409)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 989(　　 909)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 7(　　　 5)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 141(　　 141)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3675(　　3675)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　75(　　　75)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 431(　　 431)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 13962(　 13962)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　44(　　　44)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 5(　　　 5)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース