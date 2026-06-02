主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月2日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月2日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 72( 72)
TOPIX先物 6月限 97( 97)
9月限 5( 5)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11( 0)
日経225ミニ 6月限 830( 830)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 35( 35)
日経225ミニ 6月限 1566( 1566)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 55( 55)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1951( 1003)
9月限 499( 449)
TOPIX先物 6月限 134( 108)
日経225ミニ 6月限 56215( 30185)
7月限 724( 376)
8月限 34( 24)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 687( 383)
9月限 39( 33)
日経225ミニ 6月限 35423( 18409)
7月限 989( 909)
8月限 7( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 141( 141)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 6月限 3675( 3675)
7月限 75( 75)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 431( 431)
9月限 25( 25)
TOPIX先物 9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 13962( 13962)
7月限 44( 44)
8月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 72( 72)
TOPIX先物 6月限 97( 97)
9月限 5( 5)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11( 0)
日経225ミニ 6月限 830( 830)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 35( 35)
日経225ミニ 6月限 1566( 1566)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 55( 55)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1951( 1003)
9月限 499( 449)
TOPIX先物 6月限 134( 108)
日経225ミニ 6月限 56215( 30185)
7月限 724( 376)
8月限 34( 24)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 687( 383)
9月限 39( 33)
日経225ミニ 6月限 35423( 18409)
7月限 989( 909)
8月限 7( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 141( 141)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 6月限 3675( 3675)
7月限 75( 75)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 431( 431)
9月限 25( 25)
TOPIX先物 9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 13962( 13962)
7月限 44( 44)
8月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース