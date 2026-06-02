俳優の東出昌大が「音信不通のお知らせ」を報告し、反響が寄せられている。

２日までに「東出、音信不通のお知らせ」と題し、自身のｎｏｔｅを更新。「ども、東出です」と書き始め、「６月２日から７月１日まで、電子機器を使えない生活に入りますので音信不通になります。ですので東出とコンタクトを試みる方は、直接山にいらして下さい」と伝えた。

「今年の春は友人や家族との時間を過ごし、狩猟に釣りに、畑に山菜採りに目一杯遊び、それはそれは幸せな日々でした」としながらも、「数年前から心のどこかで『この幸せな日々はいつまで続くのだろう』『きっと、いつまでもは続かないのではなかろうか』という、不安というよりも予感に近い感覚があり、『もし社会が変容した際にどうすれば良いのか、その術を私はまだ知らないなぁ』と考えておりました」という。

その上で「『知らないことは知りたい。だから、実践せねば』と、１ヶ月間の『プチ被災生活』を実施致します」と明かし、「巨大地震発生。電気、水道、ガス、携帯の基地局などのインフラが止まる。公共の力は道路の復旧や行方不明者の捜索などに使われるため、炊き出しなどは来ず、流通も止まっている為、お店も使えない。今ある自宅の備蓄、車に入っているガソリン、チェーンソー、斧、釣竿、鉄砲、五右衛門風呂を駆使して、１ヶ月生活を送る」と説明。

「外部の人にもこの設定を守って頂きたく、友人たちには『私を訪ねるなら自宅から歩いて来るか、若しくは最寄り駅から歩いて来て』『会っても外のニュースや天気予報は伝えちゃダメ』と言っております。この生活に妻子は入らず、私と、愛犬シーちゃんで臨みます」とつづった。

「予想としては、お風呂と洗濯の困難さ、天気の予想の不正確さ、肉の保存についてが課題になってくるのじゃなかろうかと思います。しかし、きっと時間があるからいっぱい本読んで、いっぱい山を歩くから健康的な生活になるのだろうな〜、と楽観的にも考えております」と記し、「手書きの日記と写真は撮っておくので、プチ被災生活終わったらｎｏｔｅ更新しまくりますねー！」「それでは皆さまお元気で！ではまた〜」とした。

この投稿には「お身体に気をつけて」「東出さんとシーちゃんの健康をお祈りします」「どんな生活になるのか興味津々！！」などの声が寄せられている。

２０２１年から山で暮らし始め、現在は山で猟師としても活動しながら自給自足に近い生活を送る東出。私生活では１５年に女優の杏と結婚し、双子を含む３児をもうけるも、２０年８月に離婚を発表。２４年８月に年下の元女優・花林さんとの再婚と妊娠を報告。２５年２月に花林さんの出産を発表した。