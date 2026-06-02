マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』をめぐるルッソ兄弟の意味深投稿に、さらに新たな動きがあった。今度は、英ロンドンの具体的な住所と時刻を指定し、“サプライズ”を予告している。

先日、ジョー＆アンソニー・ルッソ監督はInstagramにて、ドクター・ドゥームが統治する架空国家ラトベリアの紋章とともに「SXSW London」の。Marvel Studios、『アベンジャーズ』公式、そして本作でドクター・ドゥーム役を演じるロバート・ダウニー・Jr.のアカウントもタグ付けされており、SXSW Londonで『ドゥームズデイ』に関する何らかの発表が行われるのではないかと注目を集めていた。

その続報として、ルッソ兄弟は新たに「#DomLatveria 4b Holywell Ln London EC2A 3ET. Starts June 2nd at 10am BST. Surprise at 2pm BST.」と投稿した。現地時間6月2日10時、指定されたロンドンの住所で何らかの企画が始まり、同日14時に“サプライズ”が用意されているという。日本時間では、6月2日18時に開始、同日22時にサプライズが起こることになる。

この投稿をInstagramで見る

記載された住所「4b Holywell Ln London EC2A 3ET」は、ロンドン・ショーディッチにあるカフェ「Flying Horse Coffee」の所在地。SXSW London 2026は現地時間6月1日から6日まで開催中で、ルッソ兄弟も同イベントに登壇予定となっている。前回の投稿が「SXSW London」を示していたことを踏まえると、今回の告知もイベントに連動した『ドゥームズデイ』関連のプロモーションとみてよさそうだ。ただし、なぜカフェの住所であるのかは不明。

気になるのは、やはり“サプライズ”の中身である。現時点でマーベル・スタジオから正式な発表はなく、初予告編が公開されると断定することはできない。ただし、ルッソ兄弟がラトベリアを示唆する「DomLatveria」というハッシュタグを用い、具体的な住所と時刻まで指定している以上、『ドゥームズデイ』に関係する何らかの展開が待っている可能性は高い。考えられる内容としては、初映像やティザー予告の公開、限定イベント、特別展示、ドクター・ドゥーム関連の演出、あるいは関係者の登場など。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、ルッソ兄弟が『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）、『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）以来、再びMCUの中核作品を手がける注目作。最大の話題は、長年アイアンマン／トニー・スターク役としてMCUを支えたロバート・ダウニー・Jr.が、今度はドクター・ドゥーム役として復帰することだ。

前回の意味深投稿から、今回の具体的な時刻指定へ。ドゥームの国ラトベリアは、どうやらロンドンに“出現”するらしい。日本時間6月2日22時、いったい何が起こるのか？

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日に日米同時公開予定。