待望の「小さなランクル」ついに登場！

トヨタは2026年5月14日、「ランドクルーザー」の新シリーズ「ランドクルーザーFJ」を発売しました。

新型ランドクルーザーFJは、「もっと多くのお客様にもっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」という思いから生まれた新シリーズです。

【画像】これがトヨタ「新型ランドクルーザーFJ」です！ 画像で見る（30枚以上）

どこへでも行ける「自由（Freedom）」と、多様な「楽しみ方（Joy）」を軸に、歴代のランドクルーザーシリーズが長年培ってきた「信頼性・耐久性・悪路走破性」をコンパクトなボディに凝縮しています。

現在190を超える国と地域で累計1240万台が人々の生活を支えてきたシリーズの系譜を、より幅広い層へと広げる1台です。

ランドクルーザー伝統のラダーフレーム構造を採用しており、過酷な悪路でも高い信頼性を発揮します。

ミドルクラスの中核モデル「ランドクルーザー250」と比べてホイールベースを270mm短縮したことで、最小回転半径5.5mという取り回しの良さとオフロードでの優れた機動性を両立しました。

地上高やアプローチアングルは250と同等水準を確保しつつ、ディパーチャーアングルは250比で15度上回り、ヘビーデューティモデルの「ランドクルーザー70」と同等のホイールアーティキュレーション（タイヤの浮きづらさ）も実現しています。

パワートレインには、最高出力163PS・最大トルク246Nmを発揮する2.7リッター直列4気筒の自然吸気ガソリンエンジンと6速ATを組み合わせました。

発進から低速走行までスムーズな加速特性を備え、WLTCモードの燃費は8.7km/Lです。

オフロード走行支援機能としては、急坂での安定した降坂を支援する「DAC（ダウンヒルアシストコントロール）」、登坂発進時の後退を抑える「HAC（ヒルスタートアシストコントロール）」、「電動リアデフロック」などを搭載し、どんな路面でも安心して走れる実力を備えています。

ボディサイズは、全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mmでホイールベース2580mmというコンパクトなサイズながら、居住性と積載性はしっかり確保されています。

2列シート・5人乗りで、6：4分割可倒式リアシートを採用。シートを使用した状態でも荷室容量795Lという大容量のラゲージスペースを実現しました。

エクステリアは、歴代ランドクルーザーシリーズが大切にしてきたスクエアなキャビンシルエットを継承しつつ、サイコロをモチーフとした直方体ボディと面取り構成で「楽しさ」と「塊感」を表現しています。

フロント・リアのコーナーバンパーは取り外し可能な分割タイプとなっており、損傷時には該当部分のみ交換できるため修理性も高めました。

ヘッドランプとリヤコンビランプにはコの字デザインを採用し、歴代モデルを想起させるTOYOTAロゴと背面タイヤも受け継いでいます。ボディカラーは「スモーキーブルー」「オキサイドブロンズメタリック」など全5色のモノトーンカラーを用意しました。

インテリアは水平基調のインストルメントパネルで視認性を高め、低いカウルとパネル上面により前方視界の広さも確保しています。

安全装備面では、プリクラッシュセーフティやレーンディパーチャーアラートを含む「トヨタセーフティセンス」を標準搭載。パノラミックビューモニター、ブラインドスポットモニター、12.3インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）なども標準装備です。

グレードはVX（5人乗り）の1グレード構成で、駆動方式はパートタイム4WD。価格（消費税込）は450万100円です。

ランドクルーザー70（480万円）よりも安く、シリーズ最安モデルとなりました。

カスタマイズの余白も意識した設計となっており、自分好みに仕上げるための用品も別途設定されています。

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新型ランドクルーザーFJの登場により、ランドクルーザーブランドはさらに多様なライフスタイルや利用シーンに対応できる選択肢を広げました。

すでに販売店には多くの注文が入っている模様で、早くも争奪戦がはじまっているようです。

トヨタは今後も「TO YOU（あなためがけて）」の思いのもと、世界中のユーザーの生活を支えるクルマづくりを続けていくとしています。