【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年6月8日〜6月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月8日〜6月14日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月1日〜6月7日｜総合運＆恋愛運TOP３
『臨機応変にしていきましょう』
｜総合運｜ ★★★★★
不安に感じることも多いですが、しっかりと自分の存在感を出していきます。あまり関わってはいけない悪い人の前では、自分を出しすぎない方が良いでしょう。できない人のふりをしておくと良いです。仕事や公の場では、周囲の人達の役に立てそうな流れがあるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
かしこまって真面目に向き合いすぎると、相手が萎縮してしまうようです。ダメな自分を見せて相手に安心感を与えるなどの、誘導や工夫が必要でしょう。シングルの方は、しっかりとした考えを持っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が変なキャラクターになって不安を誤魔化す時があります。
｜時期｜
6月11日 アプローチされる ／ 6月14日 悩みが減る
｜ラッキーアイテム｜
ドライブ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞