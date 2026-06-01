オーディション初合格も出演分全カット…人気韓ドラの子役母が明かす「悲しいが、また1つ学んだ」

ドラマ『素晴らしき新世界』において、登場人物の過去の一部シーンがカットされたと伝えられた。

去る5月31日、子役イ・ソジョンの母親は自身のSNSを通じて、娘がSBSドラマ『素晴らしき新世界』で、チャ・セゲ（演者ホ・ナムジュン）のお見合い相手モ・テヒ（演者チェ・ソアン）の子供時代を演じたしたものの、カットされたと明かした。

【写真】元アイドル、オーディション番組に出演も全カット

この日、イ・ソジョンの母親は「幼いテヒ役としてオーディションで初めて合格をいただき、ときめきながら準備して撮影した『素晴らしき新世界』」として、「残念ながらソジョンのシーンは、分量オーバーにより最終的にカットされ、見られなくなった」と説明した。

続けて、「悲しい気持ちがないわけではないが、今回の経験を通じてまた1つ学んだ。結果がいつでも努力した分だけ残るわけではないけれど、挑戦した時間と経験は、ソジョンのなかにしっかりと積み重なっていくはず」と付け加えた。

（写真：左からSBS、イ・ソジョン母Instagram）右：イ・ソジョン

また、「合格した後、9行の台詞を長い間練習し、撮影現場に立って、カメラの前で演技をし、素敵なスタッフの方々や、年上の共演者たちと現場の経験を積めたことは、誰にもカットすることのできない大切な思い出になった」と伝えた。

これとともに、公開された台本には、チャ・セゲとモ・テヒが子供時代に会う場面が収められている。

なお、『素晴らしき新世界』は、稀代の朝鮮の悪女の魂が憑依して“悪質”になった無名女優のシン・ソリ（演者イム・ジヨン）と、資本主義のモンスターと呼ばれる財閥チャ・セゲの一触即発の恋愛を描いたドラマだ。

（記事提供＝OSEN）