本命は隠し玉の「ロイヤルライン」級「豪華4座」仕様か

2026年夏にいよいよ発売予定の日産「新型エルグランド」（4代目）に話題が集まっています。

なかでも、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）のカスタムカー「新型エルグランド AUTECH」とともに、2026年5月8日に先行公開された「エルグランド VIP」は、かつて日産が市場を開拓した「ショーファーカー」（お抱え運転手による送迎車）需要を取り戻す重要な役割を果たすモデルとして大きな注目ポイントといえます。

【画像】これが日産「新型エルグランド」の“ショーファー”仕様「VIP」です！ 画像で見る（30枚以上）

現時点で公開されているのは3列・7人乗りシート車のみ。ですが、かつて初代エルグランドに存在した2列・4人乗りの超豪華仕様「ロイヤルライン」や、その後に続く2代目・3代目に設定された2列・4人乗り「VIP」の世界観を彷彿とさせ、往年のファンにとっても胸が熱くなる展開です。

公開された新型VIPはブラックのボディカラーで、大型グリルや過剰なメッキ加飾で存在感を誇示するのではなく、企業役員の送迎車や官公庁用途も意識したような、抑制の効いた上級感を目指している印象です。

インテリアもブラック基調で統一されており、シートは柔らかなナッパレザーを採用します。ただ、華やかさよりも落ち着きと重厚感を重視した空間づくりを感じさせます。

トヨタ「アルファード」が“ラグジュアリーラウンジ”志向であるのに対し、新型エルグランド VIPは静粛性や落ち着きを重視したキャラクターを志向しているようにも感じられます。

実際、新型エルグランドに搭載される第三世代のシリーズハイブリッド「e-POWER」と電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」の組み合わせによる高い静粛性と優れた乗り心地は、すでに先行して行われた試乗会などでも報告されている通り。

ライバルを超えるとされる静寂な空間の後席におさまるエグゼクティブたちが、車内でオンライン会議やPC作業を行うことを考えると、ブラック基調の落ち着いたインテリアは合理的でもあります。

一方で、現時点のティザー仕様では、見たモノを驚かせるような華やかさや艶やかさは控えめです。

ブラック基調ゆえの重厚感はあるものの、室内全体がやや重たく映る部分もあります。

もし市販仕様で、ライトグレーやタン系レザーなど明るめの内装色が追加されれば、印象はかなり変わるでしょう。VIPらしい開放感や余裕を演出しやすくなり、ショーファーカーとしての魅力もさらに高まりそうです。

ただ3列・7人乗り仕様では、ベースモデルとの差別化がやや控えめにも映ります。

VIPという最上級仕様として見ると、「もう一歩踏み込めたのではないか」と感じるのも正直なところですが、今回公開されたVIP仕様は、あえて演出を抑えているようにも見え、“本気仕様”をまだ隠している可能性もありそうです。

その“隠し玉”として期待したくなるのが、かつて設定されていた超豪華4座仕様です。

1996年に誕生した初代「エルグランド ロイヤルライン」や、2代目、3代目VIPに設定された2列4人乗り仕様です。

専用キャビネットや読書灯、専用カーペット敷きといった豪華な後席空間を備えたこれらのモデルは、まさに「走る応接室」。アルファードの超高級仕様が一般化する以前から、日産は“後席に乗るための高級ミニバン”を提案していました。

現時点では4人乗り仕様の存在についてはなにも情報がありませんが、エルグランドのこれまでの系譜を踏まえると、むしろこちらこそ本命モデルと期待したくなります。

もし投入されるのであれば、中途半端な仕様では意味がありません。

静粛性、後席快適性、照明演出、シート構造、内装素材まで徹底的に磨き込み、“日産の最高級ミニバン”として一切妥協しない仕立てが求められます。

目指すべき相手も、アルファードの上級仕様ではなく、レクサス「LM」やトヨタ「センチュリーSUV」級のショーファーカー市場でしょう。

徹底的に磨き込めば、“元祖ショーファーミニバン”として再び強烈な存在感を放てるのではないでしょうか。

※ ※ ※

今回公開された新型エルグランド VIPは、派手さではなく品格を重視した一台です。

ただ、歴代VIPの系譜を知る人ほど、「まだこれで終わりではないはず」と感じたのではないでしょうか。

もし“ロイヤルライン級”の4座仕様が用意されるのであれば、それこそが新型エルグランドの象徴的モデルになる可能性があります。

元祖「キング・オブ・ミニバン」復権へ向けた、日産の次の一手に期待したいところです。