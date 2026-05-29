チュートリアル徳井に「モテないわけない」無邪気な笑顔から一変…BBQでの料理スキル＆気遣いに納得

5月24日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中に気になったことをメモしあう人気ドライブ旅企画「メモドライブ」の“オトナ独身男女編”最終章が放送された。

参加者の坪倉由幸（我が家）は、徳井義実（チュートリアル）のBBQ中の行動に、再び「モテる」と確信したようで…。

【映像】壺漬けカルビが大好評のチュートリアル徳井、別の調理で連続失敗!?

今回の参加者は、48歳の坪倉のほか、最年長54歳の大久保佳代子（オアシズ）、51歳の徳井、48歳の板倉俊之（インパルス）、46歳の佐藤仁美、45歳の鳥居みゆき。全員40歳以上で独身だ。

独身男女6人は、ドライブ中に人生観や結婚観などについて本気で語り合い、すっかり打ち解けて笑顔に。

前々回、道中で立ち寄ったゲームセンターでは、クレーンゲームで徳井が「ちょっと俺やらして！」と誰よりもはしゃぐ場面が。少年のような振る舞いで参加者全員を笑顔にする徳井に、坪倉は「徳井さん少年のよう。こういう人はモテる」とメモに残していた。

そんな独身男女6人は、BBQ会場に到着してそれぞれ準備をすることに。キャンプが趣味の徳井は、手際よく切って下処理した肉を焼肉のタレに漬け込み、簡単壺漬けカルビを作って網の上で焼き始めた。

肉が焼けると徳井は、すぐに参加者たちに配る。気遣いのできる徳井に坪倉は、「徳井さんすごいなぁ。こりゃモテないわけないよな」とすぐさまメモ。このメモに対してスタジオ一同は、「そりゃそうだよな」「なんでもできちゃうから」と納得していた。