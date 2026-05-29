【岡山県総体】陸上5月29日の結果 山田夢叶（玉野光南）が100mで大会新記録！
岡山県高校総体2026
【岡山県高校総体2026】5月29日にJFE晴れの国スタジアム（岡山市）で陸上競技が行われました。男子100mでは、玉野光南の山田が大会新記録で優勝。4×100mリレーでも優勝し2冠を達成しました。
【29日の結果】
〈男子100m〉
1位 山田夢叶 （玉野光南 3年） 10秒46 大会新記録
〈男子400mハードル〉
1位 福田明人 （岡山操山 3年） 52秒84
〈男子5000m〉
1位 キプロブ・ケンボイ （倉敷 3年） 13分50秒67
〈男子4×100mリレー〉
1位 玉野光南（髙森,鎌田,杉本,山田）41秒62
〈男子三段跳〉
1位 小林伯（就実 3年）14m80
〈男子やり投〉
1位 浜原直生（岡山理大付 2年）54m35
〈男子八種競技〉
1位 宮地佑一（岡山操山 3年）5381
※100m 11秒05/走幅跳 6m58/砲丸投 9m57/400m 50秒30
110mH 15秒40/やり投 36m75/走高跳 1m77/1500m 4分28秒40
〈女子100m〉
1位 中村一椛 （倉敷南 2年） 12秒17
〈女子400mハードル〉
1位 田中茉穂 （倉敷中央 3年） 1分01秒15
〈女子3000m〉
1位 造田彩花 （岡山南 3年） 9分51秒69
〈女子4×100mリレー〉
1位 金光学園（板倉,佐藤,前田,瀧本）47秒60
〈女子棒高跳〉
1位 新田百加（総社南 3年）3m40
〈女子走幅跳〉
1位 小川依緒莉（就実 3年）5m75
〈女子円盤投〉
1位 石井愛音（就実 2年） 37m42