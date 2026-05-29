来週のドル円相場は、３日に行われる予定の日銀総裁の講演や相次いで発表される米経済指標の内容次第で大きく振れる可能性がある。予想レンジは１ドル＝１５７円５０銭～１６１円００銭。



ドル円相場は中東情勢を巡る報道に左右される展開が続いている。米政府当局者は５月２８日に米国とイランの交渉が暫定合意に達し、トランプ米大統領の承認を待っていることを明らかにしたが、交渉の行方は不透明なことから「有事のドル買い」が入りやすい。市場では１ドル＝１６０円近辺が防衛ラインとして意識されているものの、高市早苗政権下での財政拡大路線への懸念が円の重荷となりそうだ。



来週は６月３日に日銀の植田和男総裁が「きさらぎ会」で講演を行う予定で、６月の日銀金融政策決定会合を占ううえで重要なイベントとなりそう。５月２２日には植田総裁と高市首相の会談が行われたことで、日銀の金融政策運営が政権の意向に左右される可能性が改めて意識されている。利上げ観測の後退につながれば円売り圧力が強まりそうだ。



また、米経済指標への関心も高く、１日には５月のＩＳＭ製造業景況指数と５月の製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値、２日には４月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数、３日は５月のＡＤＰ雇用統計と５月のＩＳＭ非製造業景況指数、４日には前週分の新規失業保険申請件数、５日には５月の雇用統計などが発表される見通し。これらを受けて米利上げ思惑が強まるかどうかが相場に影響を与えるだろう。



出所：MINKABU PRESS