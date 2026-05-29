【フローレンス 奇怪・とろろもち Ver.】 2027年3月 発売予定 価格：25,960円

海外のホビーメーカー「Calbone」は、フィギュア「フローレンス 奇怪・とろろもち Ver.」を2027年3月に発売する。価格は25,960円。

本製品は、ゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より、刺激と快感を追い求める医療人形「フローレンス」がスキン「奇怪・とろろもち」を纏った姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

大きなクッションに座り、休みの日をすごすようなラフな姿を立体化しており、透明感のある衣装や、クッションの周りに散らかるゲーム機のコントローラー、ポテトチップス、飲料の缶なども細やかに表現している。

また購入特典として「アクリルマグネット」が付属している。

「フローレンス 奇怪・とろろもち Ver.」

購入特典「アクリルマグネット」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：約190mm 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体×1＜特典＞アクリルマグネット×1

(C)SUNBORN.All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。