第43代横綱吉葉山が1960年に興し、横綱白鵬がもり立てた宮城野部屋が28日、正式に「完全消滅」となった。

【まさか…】元横綱白鵬の仰天告白「皇帝の末裔」に角界一同“苦笑”

2024年4月、当時の宮城野親方だった白鵬と弟子の不祥事により、一時閉鎖。伊勢ケ浜部屋預かりとなっていた。

相撲協会はこの日の理事会で、その預かりを解除。同時に伊勢ケ浜部屋への吸収合併となった。

かねて角界では宮城野部屋の復興が話題になっていたものの、今回の預かり解除でその道が絶たれたも同然。仮に今後、「宮城野部屋を復興させたい」と思う力士がいた場合、「横綱か大関を経験」「三役通算25場所以上」「幕内在位通算60場所以上」の条件を満たした上で、独立という形になる以外になくなった。

「5月場所で旧宮城野部屋所属の十両炎鵬が関取在位通算30場所となり、親方資格の条件をクリア。預かり解除前なら、引退して親方になった後、『既存部屋の継承』という形で、宮城野部屋の師匠となれる可能性もゼロではなかった。部屋が正式に消滅した以上、もう継承という手段は使えない」（角界OB）

協会によれば、この日までに「宮城野部屋を復興させたい」と申し出る者はなかったという。

「宮城野部屋で部屋つきだった間垣親方（元幕内石浦）がいるものの、こちらは現役時代に兄弟子と稽古中に殴り合うなど、素行面で協会から目をつけられていましたからね。いずれにせよ、白鵬が去年、部屋を投げ出して退職しなければ、預かり解除と同時に復興となったはず。白鵬は『一時預かりは1年で解除される』と勝手に思い込み、その思惑が外れると勝手に失望した。かつて暴力団に維持員席のチケットを横流しして、一時閉鎖となった木瀬部屋は復興まで2年を要した。周囲も『もう少し我慢しろ』と説得していたのだが……」（前出のOB）

旧宮城野部屋勢の伯乃富士や義ノ富士が、前述の条件を満たした上で将来独立する可能性もあるとはいえ……それも当分先の話だ。

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ところで元横綱白鵬と言えば自身を「皇帝の末裔」などとうそぶき、角界で失笑の渦を巻き起こしているという。いったいどういうことか。なぜ信じてもらえずにいるのか。●関連記事 【まさか…】元横綱白鵬の仰天告白「皇帝の末裔」に角界一同“苦笑” では、それらについて詳しく報じている。