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この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【方角が大逆転??】間取り図では読解不能な立体長屋を内見！」を紹介した。動画では、個性的な物件を数多く手がける「ビーフンデザイン」が東京都板橋区に設計した、複雑な立体構造を持つ長屋を紹介し、その難解な間取りに隠された「日当たり格差をなくす」という設計のからくりに迫っている。



かつてジャングルのようで猫が多く住み着いていた高低差のある土地を、猫共生住宅として生まれ変わらせた本物件。ゆっくり不動産が内見をスタートすると、玄関には自転車を飾れるバイクハンガーや猫用のキャットドアが設置されており、遊び心満載の空間が広がる。1階は水回り、2階は洗濯機スペースと収納のみという潔い造りで、階段を上るごとに新たな空間が展開していく。



3階にはオールステンレスのスタイリッシュなキッチンが配置され、そこから半階上がると採光抜群の個室と南向きのバルコニーが現れる。さらに半階上がるとロフトがあり、その奥には北側ながら陽光が差し込むルーフバルコニーまで備わっていた。この高低差の激しい立体パズルのような空間に、ゆっくり不動産も「トランスフォーマーやないかい」と驚きを隠せない様子を見せる。



なぜこのような複雑な間取りになったのか。動画の終盤で進藤氏が断面図を用いて解説する。通常の建物では南向きが好まれ北向きが不利となるが、本物件は建物の中心で単に仕切るのではなく、部屋をパズルのように立体的に交差させている。これにより、北側の住戸であっても3階部分で南向きに大逆転し、どの部屋に住んでも南からの日差しを受けられるよう設計されていた。進藤氏の「北向きと南向きのヒエラルキーを壊したい」という哲学が、見事に具現化されている。



単なる奇をてらったデザインではなく、住む人すべてに平等な光を届けるための合理的な立体構造。土地のデメリットを逆手に取り、見事な付加価値へと昇華させた秀逸な設計思想は、物件選びにおいて「方角」や「平面図」だけで判断してはいけないという新たな視点を与えてくれる。