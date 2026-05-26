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料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【もう面倒くさくない！】アイラップでこねてレンチンするだけ！キノコの煮込みハンバーグ」と題した動画を公開しました。耐熱ポリ袋「アイラップ」を活用し、手を汚さず電子レンジだけで本格的なハンバーグを作る驚きのレシピを紹介しています。



動画では、アイラップの中に合いびき肉、みじん切りにした玉ねぎ、パン粉、牛乳、マヨネーズなどの材料を直接入れ、袋の上からよく揉み込んで肉だねを作っていきます。卵の代わりにマヨネーズを使うのがポイントです。肉だねを袋の中で2等分に形作り、しめじや調味料（ケチャップ、ウスターソース、料理酒）を加えて、袋の口を結ばずに電子レンジ（600W）で4分加熱。その後、袋ごとひっくり返してさらに4分加熱するという画期的な調理法が収められています。



加熱後は「予熱でも火が入っていくので生焼けが心配な方は庫内で10分ほど置いてください。肉汁も安定してしっとりしますよ」と、美味しく安全に仕上げるためのコツを伝授しました。



袋を開けてパセリを振れば、電子レンジで作ったとは思えないほどソースが絡んだ本格的な煮込みハンバーグが完成します。フライパンがギトギトになることもなく、「このまま食べればお皿もほぼ汚れない」と、後片付けの手軽さもアピールしています。また、動画の後半では管理栄養士の視点から、ひき肉に含まれる鉄分（ヘム鉄）の吸収率の良さについても解説しています。



洗い物の手間を省きつつ、栄養もしっかり摂れるこのレシピ。忙しい日の夕食のメインディッシュに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・合いびき肉 200g

・玉ねぎ 1/4個分（約50g）

・パン粉 大さじ4

・牛乳 大さじ1（豆乳や水でもOK）

・マヨネーズ 大さじ1

・塩コショウ しっかりめに5振り

・しめじ 大1/2パック（約100g）

・ケチャップ 大さじ2

・ウスターソース 大さじ2

・料理酒 大さじ2（水やワインでもOK）

・パセリ お好みで



［作り方］

1. 玉ねぎをみじん切りにします。しめじは石づきを取り、ほぐしておきます。

2. アイラップ（耐熱ポリ袋）に合いびき肉、玉ねぎ、パン粉、牛乳、マヨネーズ、塩コショウを入れます。

3. 袋の上からよくもみ込んで混ぜ合わせます。

4. 袋の底のほうに肉だねを寄せ、袋の上から2等分に形を整えます。

5. 耐熱皿の上に袋を置き、しめじ、ケチャップ、ウスターソース、料理酒を加えます。

6. 袋の口は結ばずに、電子レンジ（600W）で4分加熱します。

7. 火傷に注意しながら袋ごとひっくり返し、袋を軽くゆすって全体をなじませます。

8. 再び電子レンジ（600W）で4分加熱します。

9. ソースがグツグツしてしめじに火が通っていればOKです。生焼けが心配な場合は電子レンジの庫内で10分ほど置きます。

10.お好みでパセリを振って完成です。