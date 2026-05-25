ひとりの作り手が紡ぐ…

こだわりのパンを稲沢で

愛知県稲沢市にあるベーカリー『BOULANGERIE Mimosa(ブーランジェリー・ミモザ）』が2026年6月にオープン4周年を迎えます。

『ブーランジェリー・ミモザ』は、ひとりの作り手が想いを込めてパンを製造しているベーカリーです。効率よりも丁寧さを優先し、時間と手間を惜しまない製法を大切にしています。

クロワッサンを中心に、常時20種類以上のクロワッサン関連商品が店内に並び、甘いものから食事向けのものまで幅広いラインナップ。

香りや食感、見た目の美しさにまでこだわったパンはもちろん、オーダーメイドにも対応しているという、一人ひとりを大切にするスタンスも人気の理由です。

またJR稲沢駅の西口から徒歩3分という好アクセスもあって、地域の人々はもちろん、遠方からわざわざ足を運ぶファンも少なくありません。

4年間の感謝を込めた

年に一度の特別な2日間

生誕祭は、日頃から支えてくれる皆様に感謝を伝える場として毎年開催されている恒例イベント。

4周年の今年は6月13日(土)・14日(日)に開催。楽しみにしているファンも多いこのイベント、今年はさらにパワーアップした内容で登場するので、ぜひチェックしてみてください。

まず注目したいのが、生誕祭のみ実施される全商品20%オフ！

かなりお得で、いつも以上にまとめ買いをしてしまうかも。初めての人はこの機会にぜひ色々なパンを試してください。

さらに6月13日(土)・14日(日)の両日とも、1,500円以上お買い上げ先着250名に、毎年好評のオリジナルバッグをプレゼント。

数量限定なので、早めに来店するのがおすすめです。

湘南から一番弟子が！

東京からもスタッフが集結

生誕祭ならではの見どころのひとつが、いつもとは違う特別な体制です。

普段はひとりの作り手がすべてのパンを焼き上げていますが、この2日間は湘南から一番弟子が駆けつけるほか、東京のブーランジェリースタッフも加わります。

複数の作り手の想いをのせたパンが並ぶ生誕祭は、まさに1年でこの2日間だけの特別な空間。

いつもとは違う賑やかな雰囲気の中で、お気に入りのパン選びを楽しんみて。

ガレージでのモンブラン販売は

今年の生誕祭でももちろん登場！

昨年から実施して大好評のガレージでのモンブラン販売は、今年の生誕祭でも登場します。

パンだけではなく、生誕祭の名物スイーツもお見逃しなく。

先行イベント出店決定

5/31はららぽーと愛知東郷

パンマルシェへ

生誕祭に先立って5月31日(日)に「ららぽーと愛知東郷」1階メインスクエアで開催される「パンマルシェ」に出店決定。

開催時間は10:00～18:00です。

他エリア在住の人にとって『ブーランジェリー・ミモザ』のパンを初めて味わえる絶好のチャンスかも。

ぜひこの機会に、こだわりのパンを手に取ってみてください！

地域に根ざした4年間…

稲沢に湧き出る幸福の泉へ

『ブーランジェリー・ミモザ』が大切にしてきたのは「稲沢に湧き出る幸福の泉」「ひとりの作り手が描くパンの世界」「大切な人に届けたい」という想いです。

パンは単なる食べ物というだけではなく、誰かに会いたくなるきっかけや日常に小さな幸福をもたらしてくれる存在という考えから、効率だけではない、時間をかけて生まれる美味しさを大切に届け続けてきたそうです。

全てのパン好きへの感謝の気持ちが詰まった生誕祭、常連さんはもちろん初めてという人もぜひ足を運んでみてください。

店舗名：BOULANGERIE Mimosa

住所：愛知県稲沢市駅前2-24-24

電話番号：050-8884-2166

営業時間：8:00～19:00※土日祝～18:00

定休日：月曜

公式サイト：https://www.fontana-corporation.com/