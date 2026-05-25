「左足の裏側に触れ、違和感を覚えたようだった」まさか負傷？ メッシの“最新情報”を現地報道「ペナルティエリアに入る前に動きを止めた」

「左足の裏側に触れ、違和感を覚えたようだった」まさか負傷？ メッシの“最新情報”を現地報道「ペナルティエリアに入る前に動きを止めた」