NNNと読売新聞が行った世論調査で石油製品「ナフサ」について、政府が、国内での供給に問題はないと説明していることに「納得できない」と答えた人が6割を超えました。

世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、先月の調査から2ポイント下がって64％で、政権発足から半年以上がたつ中、依然として高い支持率を維持しています。

一方、「支持しない」と答えた人は27％でした。

石油製品「ナフサ」について、政府が、国内での供給に問題はないと説明していることに「納得できない」が64％と「納得できる」を大きく上回りました。

また、イラン情勢を受けて、節約や節電をする必要があると思うかについては、「必要があると思う」が先月より4ポイント上がって76％でした。

皇族の数を確保するため、女性皇族が結婚後も皇室に残ることについては、「賛成」が75％だったのに対し、「反対」が14％でした。

結婚後も皇室に残る女性皇族の夫や子どもも皇族とすることについては、「賛成」が52％でした。

さらに、戦後に皇室を離れた旧宮家の男系男子を、養子として皇室に迎えることに、「賛成」は49％、「反対」は37％でした。

一方、憲法改正をめぐり、緊急時に国会議員の任期を延長できるようにすることについては、「賛成」が48％、緊急時に国会の議決がなくても、法律と同じ効力を持つ緊急政令を内閣が出せるようにすることについては、「賛成」が56％でした。

また、1票の格差を縮小する目的で、人口が少ない2つの県を1つの選挙区とする参議院の「合区」をなくすために憲法を改正することについて、「賛成」は44％、「反対」は37％でした。

政党支持率は、自民党が35％、連立を組む日本維新の会は、4％でした。中道改革連合は3％、国民民主党は4％、参政党は3％、チームみらいは2％でした。そのほかの政党はご覧の通りです。

■NNN・読売新聞世論調査（5月22日から24日 全国有権者に電話調査）固定電話 416人 回答率57％携帯電話 625人 回答率28％合計1041人が回答