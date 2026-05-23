高市総理の陣営が去年の自民党総裁選などで、ほかの候補を誹謗中傷する動画を作成したとする週刊文春の報道について、22日の参院本会議で高市総理が改めて関与を否定しました。

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高市総理“中傷動画”の関与否定 一部報道うけ野党質問

高市総理（参院本会議・22日）

「他の候補者に関するネガティブな情報を発信する、あるいはそのような動画を作成して発信するといったことは一切行っておらず、そのような動画の作成発信を第三者に依頼したこともない」

一方、動画を作成したとされる男性はYouTube番組で、「高市総理の秘書とやりとりして実施した」と述べています。

野党からは…

立憲民主党 小沢雅仁参院議員（参院本会議・22日）

「自ら徹底的に調べ、事実と異なるのであれば根拠を示し、週刊誌側を名誉毀損で訴えるなど、しかるべき措置をとるべきではないですか」

高市総理（参院本会議・22日）

「すでに事務所職員に事実確認をした結果、党総裁選挙や総選挙期間中には面識のない方も含め、莫大な数の電話やインターネット上のやりとりがあったが、週刊誌の記事にあったような内容は確認できない」

週刊誌への提訴については、「公務を最優先にするべき立場であることから、訴訟にかかる負担を考えつつ判断する」としています。