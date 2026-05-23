お笑いコンビ、ドランクドラゴンの鈴木拓（50）が22日夜、自身のXを更新。芸能人同士の悪口や揉めごとをめぐり、思いなどをつづった。

鈴木は「SNSの登場で芸能人同士が揉める機会が増えたなぁー 昔はこんなに芸能人同士揉めてなかったと思うんだよなぁー 俺はテレビで悪口言っちゃうけど。SNSではあまり言わないようにしてるよ」と書き出した。

そして「いや！ 俺SNSでも言っちゃってるわ」と思い出したかのように記し、「悪口言ってしまった人達ゴメンなさい」と謝罪した。

鈴木は具体的な例などには触れておらず、どの件を想定して記しているかは不明だが、最近では歌手でタレントのあのが、18日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」の中で、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムのストーリーズで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明する事態となり、ネット上などで話題になっている。