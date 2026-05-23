「大相撲夏場所・１３日目」（２２日、両国国技館）

大関霧島が琴栄峰との２敗対決を物言いの末、逆転のうっちゃりで制し、１１勝目を挙げて単独首位に立った。１差で琴栄峰、義ノ富士、若隆景の３人が追う。結びの一番を、デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方が解説する。

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霧島が２敗を守って再び単独トップに立ったね。結びの一番での２敗対決は琴栄峰に攻め込まれて、最後にうっちゃり。物言いがついて軍配差し違えで勝利をつかむ形になったけど、それでも勝ちは勝ち。土壇場であの技が出るように体は動いているし、足腰の粘りもある。千秋楽まで自分の相撲をしっかり取り切ることが大事だね。

あと一歩のところまで追い詰めた琴栄峰も力は発揮したよ。もう少し腰を落として、脇を締めて出ていれば、最後の逆転技も防げていたんじゃないかな。

霧島が一歩リードしたとはいえ、残り２日間あるし、まだ優勝争いは分からないよ。３敗の３人は、霧島との直接対決はもう終わってしまったけど、諦めずに千秋楽まで自分の相撲に集中してほしいね。