人気シリーズ「ダンジョン飯」に登場する“魔物料理”を、身近な食材で本気再現。

料理雑誌「レタスクラブ」とコラボした初の公式レシピ本「公式レシピブック おうちで作れるダンジョン飯」が、7月31日に発売されます。発売に先立ち、5月21日より全国の書店・ネット書店にて予約受付が開始されました。

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本書が扱うのは「ダンジョン飯」に登場する“魔物料理”のレシピ。

人気料理研究家・池田美希氏が、身近な食材と調味料だけで作れるようにアレンジし、味や見た目も本気で再現しています。

そのうえで家庭でも無理なく作れるよう丁寧な解説がされており、再現レシピ本としてのみならず、日々のおうちごはんをも楽しく彩ることができる1冊です。

内容はもちろん原作者・九井諒子氏のお墨付きです。表紙や中面には九井氏の描き下ろしイラストを多数掲載しているほか、本書でしか読むことができない「特別漫画」も収録。ファン必携のアイテムともなっています。

さらにKADOKAWAの公式通販「カドスト」では、通常版に加え、豪華なアクリルコースター特典がついた特装版も販売。

九井氏が本書のためだけに描き下ろした、エプロン姿のライオス、マルシルら6人が揃ったイラストを、アクリルコースターに立てて楽しむことができます。

アクリルスタンドとして飾ることはもちろん、中央に食器を配置することでコースターとしても使うことが可能です。

「公式レシピブック おうちで作れるダンジョン飯」は5月21日より予約受付を開始。発売は7月31日となっています。価格は通常版が税込2200円、特装版が税込4950円です。

（C）九井諒子・KADOKAWA刊／「ダンジョン飯」製作委員会

（C）Ryoko Kui

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052201.html